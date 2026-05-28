Notificare concesionari ai cimitirului parohial Giuleşti Sârbi, Bucureşti

Data: 28 Mai 2026

Parohia Giuleşti Sârbi, București, Calea Giulești nr. 506, sectorul 6, tel.: 0722.280.508, în baza Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, notifică următorii concesionari pentru rezolvarea de urgenţă a situaţiei juridico‑economice a locurilor de înhumare pe care le au în concesiune în cimitirul parohial Giuleşti Sârbi: Bajna Jana, Bajna Niculae - str. Răsadniţei nr. 127, Bucureşti, sector 6, Act concesiune 89/17.10.1969; Radu Florica, Radu Niculae ‑ str. Răsadniței nr. 66, București, sector 6, Act concesiune 490/14.02.1974; Navrapescu Florica ‑ Calea Giulești nr. 127, Bucureşti, sector 6, Act concesiune 998/9.05.1985; Neguceanu Niculina, Neguceanu Gheorghe - str. Aleea Pravăț nr. 8, Bucureşti, sector 6, Act concesiune 1462/1.09.1995; Băluţa Constantina, Ivan Ileana - str. Zorelelor nr. 1, sector 1, Act concesiune 837/18.09.1980; Muşat Verona ‑ Bd. Dinicu Golescu nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 14, Bucureşti, sectorul 1, Act concesiune 1501/05.07.1996; Dumitru Marin, Stanca Gheorghe, Simion Angelica - Calea Giuleşti nr. 557, București, sector 6, Act concesiune 2044/6.11.2007; Dandana Gheorghe - str. Răsadniței nr. 32, Bucureşti, sectorul 6, Act concesiune 696/1.07.1977; Oprişor Elisabeta ‑ str. Murfatlar nr. 8, Bucureşti, sector 1, Act concesiune 534/27.03.1975.

 

