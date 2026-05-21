Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 22 Mai 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: referent operații între sedii (registrator), Serviciul colportaj; lucrător gestionar, Serviciul ­colportaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj; gestio­nar, Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, Centrul eparhial, cu perioada de candidare 1-30 mai.

De asemenea și posturile de administrator la Parohia Hagiu, Protoieria Sector 2 Capitală, și cântăreț bisericesc la Parohia Popa Soare, Protoieria Sector 2 Capitală, sunt vacante cu perioada de candidare 1-31 mai.

Totodată, sunt vacante și posturile de: îngrijitor la Parohia Mărcuța, Protoieria Sector 2 Capitală cu perioada de candidare 20-31 mai; îngrijitor la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”-Titan, Protoieria Sector 3 Capitală cu perioada de candidare 20 mai-20 iunie și îngrijitor la Parohia „Așezămintele Brâncovenești”-Biserica Domnița Bălașa, Protoieria Sector 4 Capitală cu perioada de candidare 15-31 mai.

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.