Lucrări de pictură la Parohia Vlădeni I, județul Dâmbovița

Lucrări de pictură la Parohia Vlădeni I, județul Dâmbovița

Data: 19 Mai 2026

Parohia Vlădeni I, categoria I, Protoieria Târgoviște Sud, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica a secco, la biserica parohială cu hramul „Înălțarea Domnului”, pentru o suprafață estimată de 395 mp. Licitația va avea loc în data de 16 iunie 2026, ora 10:00, la sediul parohiei din localitatea Vlădeni, str. Cimitirului nr. 510, comuna Vlădeni, județul Dâmbovița. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preot paroh Cristian Duțescu, tel.: 0799.560.650, e-mail: dutescu_cristian121993@yahoo.com. Pictorii bisericești autorizați de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române vor prezenta oferte de execuție până la data de 15 iunie 2026.

