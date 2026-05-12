Solicitare de oferte comerciale pentru organizarea ITO 2026 - București

Data: 12 Mai 2026

Arhiepiscopia Bucureștilor, împreună cu Patriarhia Română, organizează evenimentul „Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox” (ITO), ediția a VIII-a, care se va desfășura în București, în perioada 31 august - 3 septembrie 2026. Evenimentul va reuni aproximativ 2.400 de tineri din țară și din străinătate.

În vederea bunei organizări a acestui eveniment, invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț pentru următoarele categorii de produse, servicii și echipamente:

1. Servicii de catering: prepararea și livrarea meselor (mic dejun, prânz, cină, pachet de drum) pentru aproximativ 2.400 de persoane pe durata a 4 zile (estimativ 19.800 de porții în total), cu logistică de livrare în locații multiple din București.

2. Materiale promoționale (Kitul participantului): producția de tricouri personalizate din bumbac (aprox. 7.200 buc.), rucsacuri (2.400 buc.), insigne metalice emailate, brățări textile, pelerine de ploaie, agende, pixuri, precum și torțe/făclii cu protecție pentru vânt.

3. Tipărituri și Signalistică: tehnoredactarea și tipărirea „Caietului Întâlnirii” (2.400 ex.), hărți turistice, ecusoane nominale, etuiuri cu șnur, fluturași, broșuri, diplome, precum și producția de bannere, roll-up-uri, mesh-uri de mari dimensiuni și pancarte.

4. Logistică și închirieri: închiriere de corturi mari pentru zona de servire a mesei, mese și scaune pliante (2.400 locuri), toalete ecologice și chiuvete mobile.

5. Servicii tehnice: închirierea unei scene de exterior, sistem profesional de sunet și lumini pentru concert, ecrane LED și generatoare electrice.

Procedura de aplicare: Operatorii economici pot depune oferte pentru una sau mai multe dintre categoriile menționate mai sus.

Pentru a primi caietele de sarcini detaliate, care cuprind specificațiile tehnice exacte, cantitățile și termenele de execuție pentru fiecare lot, vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă la adresa de e-mail: invatamant@arhiepiscopiabucurestilor.ro sau să ne contactați la numărul de telefon: 0765.348.224, persoană de contact: pr. Mihai-Iulian Grobnicu.

Data limită pentru solicitarea caietelor de sarcini este 15 mai 2026. Data limită pentru depunerea ofertelor finale este 22 mai 2026.

(Echipa de organizare ITO 2026)