Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia Loloiasca, județul Prahova

Licitație la Parohia Loloiasca, județul Prahova

Data: 08 Mai 2026

Parohia Loloiasca, Protoieria Urlați, județul Prahova, organizează în data de 27.05.2026, ora 18:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare la pictura murală din biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, în suprafață de aproximativ 355 mp. Restauratorii bisericești pot prezenta ofertele de execuție la sediul parohiei până la data de 26.05.2026, ora 18:00. Informațiile suplimentare pot fi obținute de la preotul paroh Dragoș-Andrei Isbășoiu, la numărul de telefon: 0721.199.243 sau pe adresa de e-mail: parohialoloiasca@gmail.com.

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri