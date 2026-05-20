Licitație la Parohia Crângași, județul Dâmbovița

Data: 21 Mai 2026

Parohia Crângași, categoria a III-a, Protoieria Titu, Arhiepiscopia Târgo­viștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare-restaurare a picturii murale interioare, la biserica filie Săvești, monument istoric, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, pentru o suprafață estimată de 154 mp. Licitația va avea loc în data de 11 iunie 2026, ora 10:00, la sediul Parohiei Crângași, din localitatea Crângași, str. Narciselor nr. 100, comuna Conțești, județul Dâmbovița. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la pr. paroh Florin-Alin Ștefan-Mărgărit, telefon: 0728.251.500, e-mail: stefanflorinalin@yahoo.com. Restauratorii de pictură murală, autorizați de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române și de Ministerul Culturii, vor prezenta oferte de execuție până la data de 10 iunie 2026.

 

