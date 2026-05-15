Licitație la Parohia Dâmbovicioara, județul Dâmbovița

Data: 19 Mai 2026

Parohia Dâmbovicioara, categoria a II-a, Protoieria Titu, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare și restaurare a picturii murale interioare, la biserica parohială, monument istoric, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, pentru o suprafață estimată de 435 mp. Licitația va avea loc în data de 11 iunie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei din localitatea Dâmbovicioara, nr. 1159, comuna Braniștea, județul Dâmbovița. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la pr. paroh Andrei Sebastian Șerban, tel.: 0737.853.992, e-mail: gyanyserban12@gmail.com. Restauratorii de pictură murală autorizați de CPB și MC vor prezenta oferte de execuție până la data de 10 iunie 2026.

 

