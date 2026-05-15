Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia Matca I, județul Galați

Licitație la Parohia Matca I, județul Galați

Data: 15 Mai 2026

Parohia Matca I, Protopopiatul Tecuci, județul Galați, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de restaurare a picturii murale, în tehnica ulei, la biserica cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”. Suprafața de restaurat este de aproximativ 705 mp. Licitația va avea loc în data de 7.06.2026, la sediul parohiei. Pentru informații suplimentare se poate contacta pr. paroh Nicolae Lazăr, tel.: 0726.168.805.

 

Citeşte mai multe despre:   licitatie
vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri