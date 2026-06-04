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Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, Parohia Faleza Sud din Arad

Licitație la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, Parohia Faleza Sud din Arad

Data: 05 Iunie 2026

Parohia Faleza Sud din oraşul Arad, Protoieria Arad, Arhiepiscopia Aradului, cu sediul în Arad, str. Luceafărului nr. 8/A, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, pentru o suprafață de aprox. 1.100 mp, la biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, în data de 14 iunie 2026, ora 13:00, în biserica parohială. Detalii privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Vasile Chindriș, tel.: 0744.708.681. Ofertele vor fi transmise pâna la data de 10 iunie 2026.

 

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