Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante: referent operații între sedii (registrator), Serviciul colportaj; lucrător gestionar, Serviciul
Licitație la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, Parohia Faleza Sud din Arad
Parohia Faleza Sud din oraşul Arad, Protoieria Arad, Arhiepiscopia Aradului, cu sediul în Arad, str. Luceafărului nr. 8/A, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, pentru o suprafață de aprox. 1.100 mp, la biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, în data de 14 iunie 2026, ora 13:00, în biserica parohială. Detalii privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Vasile Chindriș, tel.: 0744.708.681. Ofertele vor fi transmise pâna la data de 10 iunie 2026.