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Ziarul Lumina Anunțuri Licitaţie la Parohia „Sfântul Apostol Andrei”-Chitila, Bucureşti

Licitaţie la Parohia „Sfântul Apostol Andrei”-Chitila, Bucureşti

Data: 29 Iulie 2026

Parohia „Sfântul Apostol Andrei”-Chitila, Protopopiatul Sector 1 Capitală, Arhiepiscopia Bucureştilor, anunţă organizarea licitaţiei privind adjudecarea lucrărilor de conservare-restaurare a iconostasului şi a mobilierului eclesial de la biserica parohială. Depunerea ofertelor se face până la data de 13 august 2026, la sediul parohiei: Şoseaua Chitilei nr. 138, sector 1, Bucureşti, sau la adresa de email: bara.ciprian@yahoo.com. Licitaţia va avea loc în data de 14 august 2026, ora 12:00, la Cancelaria parohială, când vor fi analizate toate ofertele primite. Pentru informaţii suplimentare: pr. paroh Ciprian Bâra, telefon: 0731.025.571.

 

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    Licitaţie la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci” din Aiud

    Mănăstirea ortodoxă „Înălţarea Sfintei Cruci”, Protopopiatul Aiud, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, cu sediul în localitatea Aiud, str. Ostaşilor, nr. 37BIS, jud. Alba, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură, tehnica frescă, pentru o suprafață de aprox. 475 mp, la biserica mănăstirii cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”, în data de 17.08.2026, ora 12:00. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la părintele stareţ, arhim. Gavriil Vărvăruc, telefon: 0741.295.335.

    28 Iul, 2026
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