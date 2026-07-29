Parohia Vlădeni I, categoria I, Protoieria Târgoviște Sud, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica a secco, la biserica parohială cu
Licitaţie la Parohia „Sfântul Apostol Andrei”-Chitila, Bucureşti
Parohia „Sfântul Apostol Andrei”-Chitila, Protopopiatul Sector 1 Capitală, Arhiepiscopia Bucureştilor, anunţă organizarea licitaţiei privind adjudecarea lucrărilor de conservare-restaurare a iconostasului şi a mobilierului eclesial de la biserica parohială. Depunerea ofertelor se face până la data de 13 august 2026, la sediul parohiei: Şoseaua Chitilei nr. 138, sector 1, Bucureşti, sau la adresa de email: bara.ciprian@yahoo.com. Licitaţia va avea loc în data de 14 august 2026, ora 12:00, la Cancelaria parohială, când vor fi analizate toate ofertele primite. Pentru informaţii suplimentare: pr. paroh Ciprian Bâra, telefon: 0731.025.571.