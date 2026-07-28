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Ziarul Lumina Anunțuri Licitaţie la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci” din Aiud

Licitaţie la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci” din Aiud

Data: 28 Iulie 2026

Mănăstirea ortodoxă „Înălţarea Sfintei Cruci”, Protopopiatul Aiud, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, cu sediul în localitatea Aiud, str. Ostaşilor, nr. 37BIS, jud. Alba, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură, tehnica frescă, pentru o suprafață de aprox. 475 mp, la biserica mănăstirii cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”, în data de 17.08.2026, ora 12:00. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la părintele stareţ, arhim. Gavriil Vărvăruc (tel.: 0741.295.335).

 

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