Parohia Vlădeni I, categoria I, Protoieria Târgoviște Sud, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica a secco, la biserica parohială cu
Licitaţie la Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci” din Aiud
Mănăstirea ortodoxă „Înălţarea Sfintei Cruci”, Protopopiatul Aiud, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, cu sediul în localitatea Aiud, str. Ostaşilor, nr. 37BIS, jud. Alba, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură, tehnica frescă, pentru o suprafață de aprox. 475 mp, la biserica mănăstirii cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”, în data de 17.08.2026, ora 12:00. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la părintele stareţ, arhim. Gavriil Vărvăruc (tel.: 0741.295.335).