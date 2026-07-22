Mănăstirea „Sfântul Nicolae” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, localitatea Cârlomănești, judeţul Galați, Protoieria Tecuci, Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează în data de 10 august 2026,
Licitaţie la Parohia Vlădeni I, judeţul Dâmboviţa
Parohia Vlădeni I, categoria I, Protoieria Târgoviște Sud, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica a secco, la biserica parohială cu hramul „Înălțarea Domnului”, pentru o suprafață estimată de 395 mp. Licitația va avea loc în data de 13 august 2026, ora 13:00, la sediul parohiei din localitatea Vlădeni, str. Cimitirului nr. 510, comuna Vlădeni, județul Dâmbovița. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Cristian Duțescu, telefon: 0799.560.650, e-mail: dutescu_cristian121993@yahoo.com. Pictorii bisericești, autorizați de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, vor prezenta oferte de execuție până la data de 12 august 2026.