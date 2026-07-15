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Ziarul Lumina Anunțuri Licitaţie la Parohia Ciupelnița, judeţul Prahova

Licitaţie la Parohia Ciupelnița, judeţul Prahova

Data: 17 Iulie 2026

Parohia Ciupelnița (categoria a 2-a) din Protoieria Urlați, judeţul Prahova, Arhi­episcopia Bucureștilor, situată în comuna Dumbrava, satul Ciupelnița, FN, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica „al secco“, pentru biserica parohială, în suprafață de aproximativ 530 mp, conform devizului. Licitația va avea loc în ziua de 9 august 2026, la ora 12:00, în biserica parohială situată la aceeași adresă. Pictorii bisericești inte­resați pot prezenta ofertele de execuție, CV-urile și portofoliile de lucrări până în data de 8 august 2026. Infor­mații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Ioan Gabriel Stoica, la numărul de telefon: 0723.884.683 sau pe adresa de e-mail: parohiaciupelnita@gmail.com.

 

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