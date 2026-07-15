Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din localitatea Crucea, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, organizează în data de 2 august 2026, la ora 12.30, licitația privind adjudecarea
Licitaţie la Parohia Ciupelnița, judeţul Prahova
Parohia Ciupelnița (categoria a 2-a) din Protoieria Urlați, judeţul Prahova, Arhiepiscopia Bucureștilor, situată în comuna Dumbrava, satul Ciupelnița, FN, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica „al secco“, pentru biserica parohială, în suprafață de aproximativ 530 mp, conform devizului. Licitația va avea loc în ziua de 9 august 2026, la ora 12:00, în biserica parohială situată la aceeași adresă. Pictorii bisericești interesați pot prezenta ofertele de execuție, CV-urile și portofoliile de lucrări până în data de 8 august 2026. Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Ioan Gabriel Stoica, la numărul de telefon: 0723.884.683 sau pe adresa de e-mail: parohiaciupelnita@gmail.com.