Înștiințare concesionari ai cimitirului parohial Chitila 1, județul Ilfov

Data: 05 August 2026

Parohia Chitila 1, judeţul Ilfov, anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română (art. 42 alin. 1 lit. e și art. 45 - art. 46), a demarat procedurile de scoatere din posesie și anulare a dreptului de folosință pentru următoarele acte de concesiune/ parcele de înhumare, din incinta cimitirului parohial Chitila 1 din localitatea Chitila, judeţul Ilfov: Act 2306 din 18.06.1986 - 1 loc - Figura 1 - Rând 1 - Parcela 42 - Fam. Leșeanu; Act 1112 din 29.03.1978 - 2 loc. - Figura 1 - Rând 2 Parcela 43 - Fam. Drăgulin; Act 941 din 02.03.1977 - 2 loc. - Figura 1 - Rând 3 Parcela 82 - Fam. Jianu; Act 184 din 08.04.1975 - 2 loc. - Figura 1 - Rând 3 Parcela 104 (98) - Fam. Pavel/ Fam. Moșu; Act 1339 din 05.09.1979 - 1 loc - Figura 1 - Rând 3 Parcela 114 - Fam. Paraschiv/ Fam. Cotan/ Fam. Văcaru; Act 662 din 10.09.1975 - 2 loc. - Figura 1 - Rând 4 Parcela 138 - Fam. Daba; 2 loc. - Figura 1 - Rând 2 Parcela 64 - Fam. Păsărică/ Fam. Tincu; 2 loc. - Figura 1 - Rând 2 Parcela 65 - Fam. David; 1 loc - Figura 1 - Rând 4 Parcela 146 - Fam. Cristea; 1 loc - Figura 3 - Rând 1 Parcela 8 - Fam. Manafu; Act 153 din 25.03.1975 - 2 loc. - Figura 3 - Rând 1 Parcela 9 - Fam. Ion; 2 loc. - Figura 3 - Rând 2 Parcela 37 - Fam. Varga; 1 loc - Figura 3 - Rând 2 Parcela 46 - Fam. Nicolăiasa; 1 loc - Figura 3 - Rând 2 Parcela 49 - Fam. Vleju; 1 loc - Figura 3 - Rând 3 Parcela 71 - Fam. Zanea; 1 loc - Figura 3 - Rând 4 Parcela 86 - Fam. Grigoriu; 1 loc - Figura 3 - Rând 5 Parcela 94 - Fam. Peniuc; 1 loc - Figura 3 - Rând 5 Parcela 95 - Fam. Munteanu; Act 2866 din 10.03.1993 - 1 loc - Figura 3 - Rând 5 Parcela 99 - Fam. Tuinea; 1 loc - Figura 3 - Rând 5 Parcela 106 - Fam. Despa; Act 3343 din 21.06.1975 - 1 loc - Figura 3 - Rând 5 Parcela 110 - Fam. Greceanu/ Fam. Hancea; 1 loc - Figura 3 - Rând 6 Parcela 135 - Fam. Despa; 1 loc - Figura 3 - Rând 6 Parcela 144 - Fam. Tuinea/ Fam. Scarlat; Act 2324 din 04.05.1988 - 1 loc - Figura 3 - Rând 9 Parcela 186 - Fam. Căprărescu; 1 loc - Figura 3 - Rând 9 Parcela 187 - Fam. Isbășoiu; 1 loc - Figura 3 - Rând 9 Parcela 203 - Fam. Ionescu; 1 loc - Figura 3 - Rând 11 Parcela 214 - Fam. Stancu; 1 loc - Figura 3 - Rând 11 Parcela 226 - Fam. Grebeșiți; Act 526 din 12.08.1975 - 1 loc - Figura 3 - Rând 12 Parcela 236 - Fam. Ganea; 2 loc. - Figura 3 - Rând 13 Parcela 259 - Fam. Mutulete/ Fam. Pomană; Act 2247 din 04.10.1985 - 2 loc. - Figura 3 - Rând 13 Parcela 276 - Fam. Voinescu; 2 loc. - Figura 3 - Rând 14 Parcela 278 - Fam. Pătrășcanu; 1 loc - Figura 3 - Rând 14 Parcela 295 - Fam. Vitan; 1 loc - Figura 3 - Rând 14 Parcela 297 - Fam. Ghieș; 2 loc. - Figura 3 - Rând 15 Parcela 306 - Fam. Ionescu/ Fam. Bertici/ Fam. Goldemberg; Act 31 din 03.03.1975 - 1 loc - Figura 3 - Rând 15 Parcela 307 - Fam. Neicuțescu; Act 3188 din 12.04.1995 - 1 loc - Figura 3 - Rând (15) 16 Parcela (309) 328 - Fam. Nițoi; Act 318 din 19.11.2017 - 1 loc - Figura 3 - Rând 16 Parcela 341 - Fam. Popa; 1 loc - Figura 3 - Rând 17 Parcela 358 - Fam. Mocanu; 1 loc - Figura 3 - Rând 20 Parcela 390 - Fam. Costache; 1 loc - Figura 3 - Rând 20 Parcela 390 - Fam. Dumitrescu/ Fam. Stoica; 1 loc - Figura 3 - Rând 21 Parcela 401 - Fam. Bilan/ Fam. Ionică; 1 loc - Figura 3 - Rând 21 Parcela 407 - Fam. Todim; 1 loc - Figura 3 - Rând 22 Parcela 417 - Fam. Stelian/ Fam. Partenie; 1 loc - Figura 3 - Rând 22 Parcela 419 - Fam. Ciucă; 1 loc - Figura 3 - Rând 22 Parcela 421 - Fam. Alecu; 1 loc - Figura 3 - Rând 22 Parcela 421 - Fam. Stoian; 2 loc. - Figura 3 - Rând 22 Parcela 423 - Fam. Soloțchi; Act 967 din 02.06.1977 - 2 loc. - Figura 3 - Rând 22 Parcela 424 - Fam. Bălan; 1 loc - Figura 3 - Rând 23 Parcela 426 - Fam. Bilan; 1 loc - Figura 3 - Rând 23 Parcela 435 - Fam. Popescu; 1 loc - Figura 3 - Rând 24 Parcela 444 - Fam. Ricmon; 1 loc - Figura 3 - Rând 25 Parcela 456 - Fam. Nițoi; 1 loc - Figura 3 - Rând 25 Parcela 457 - Fam. Necula; 1 loc - Figura 3 - Rând 25 Parcela 458 - Fam. Doru; 1 loc - Figura 3 - Rând 25 Parcela 459 - Fam. Savu; 1 loc - Figura 3 - Rând 25 Parcela 465 - Fam. Surjicov; 1 loc - Figura 3 - Rând 26 Parcela 471 - Fam. Onisei; 1 loc - Figura 3 - Rând 26 Parcela 472 - Fam. Niculae; 2 loc. - Figura 3 - Rând 28 Parcela 487 - Fam. Cătușanu; 1 loc - Figura 3 - Rând 9 Parcela 201 - Fam. Podea; 1 loc - Figura 3 - Rând 9 Parcela 204 - Fam. Borțosu; 1 loc - Figura 3 - Rând 10 Parcela 211 - Fam. Botez/ Fam. Gheorghe; 2 loc. - Figura 3 - Rând 11 Parcela 221 - Fam. Zamfir; 1 loc - Figura 3 - Rând 11 Parcela 222 - Fam. Grigore; 1 loc - Figura 3 - Rând 11 Parcela 228 - Fam. Ivan; 2 loc. - Figura 3 - Rând 22 Parcela 415 - Fam. Cobzaru; Act 741 din 31.03.1976 - 2 loc. - Figura 4 - Rând 3 Parcela 11 - Fam. Caștă; Act 3654 din 20.08.1998 - 1 loc - Figura 4 - Rând 11 Parcela 47 - Fam. Iavorschi/ Fam. Popescu/ Fam. Covaci; 1 loc - Figura 5 - Rând 1 Parcela 8 - Fam. Nicolae; 1 loc - Figura 5 - Rând 2 Parcela 16 - Fam. Popa; 2 loc. - Figura 5 - Rând 4 Parcela 30 - Fam. Niculescu; Act 231 din 10.04.1975 - 1 loc - Figura 5 - Rând 7 Parcela 49 - Fam. Tîrcolea/ Fam. Spătaru; 1 loc - Figura 5 - Rând 10 Parcela 61 - Fam. Răileanu; 2 loc. - Figura 5 - Rând 11 Parcela 69 - Fam. Rădulescu/ Fam. Stegaru; 1 loc - Figura 5 - Rând 12 Parcela 83 - Fam. Gadarag; 1 loc - Figura 5 - Rând 14 Parcela 90 - Fam. Codreanu; Act 1477 din 06.08.1980 - 1 loc - Figura 5 - Rând 16 Parcela 105 - Fam. Baciu; Act 141 din 15.09.2016 - 2 loc. - Figura 6 - Rând 8 Parcela 78 - Fam. Stoicescu; Act 136 din 12.11.2002 - 1 loc - Figura 6 - Rând 11 Parcela 110 - Fam. Boby; Act 427 din 10.06.1975 - 1 loc - Figura 6 - Rând 13 Parcela 132 - Fam. Scarlat/ Fam. Sacol; 2 loc. - Figura 6 - Rând 15 Parcela 148 - Fam. Filip; Act 1057 din 09.12.1977 - 2 loc.- Figura 8 - Rând 2 Parcela 23 - Fam. Neguț/ Fam. Stănică; Act 3885 din 30.08.2001 - 1 loc - Figura 8 - Rând 2 Parcela 35 - Fam. Iliescu; Act 806 din 03.06.1976 - 2 loc. - Figura 8 - Rând 3 Parcela 43 - Fam. Vasilescu/ Fam. Manea; Act 286 din 28.09.2017 - 1 loc - Figura 8 - Rând 3 Parcela 52 - Fam. Ieudean; Act 913 din 16.06.1993 - 2 loc. - Figura 8 - Rând 5 Parcela 87 - Fam. Fulger; Act 2127 din 01.10.1984 - 1 loc - Figura 8 - Rând 5 Parcela 100 - Fam. Angheloiu/ Fam. Lazăr; Act 1590 din 05.10.1981 - 2 loc. - Figura 8 - Rând 6 Parcela 113 - Fam. Gogoașă; 1 loc - Figura 9 - Rând 13 Parcela 36 - Fam. Ion; Act 364 din 24.04.2018 - 2 loc.- Figura 10 - Rând 3 Parcela 1 - Fam. Despa; 2 loc. - Figura 10 - Rând 6 Parcela 21 - Fam. Nicolae/ Fam. Florea; 1 loc - Figura 10 - Rând 6 Parcela 29 - Fam. Ionescu; Act 249 din 13.07.2017 - 1 loc - Figura 10 - Rând 8 Parcela 35 - Fam. Alexandru; 2 loc. - Figura 10 - Rând 11 Parcela 7 - Fam. Vasilescu; 1 loc - Figura 10 - Rând 11 Parcela 26 - Fam. Gheorghe; act din data 23.01.1989 - 2 loc. - Figura 10 - Rând 11 Parcela 31 - Fam. Neagu/ Fam. Vasile; Act 2100 din 18.08.1985 - 1 loc - Figura 11 - Rând 3 Parcela 62 - Fam. Răducanu; 1 loc - Figura 12 - Rând 1 Parcela 1 - Fam. Lăcătușu; 1 loc - Figura 12 - Rând 6 Parcela 7 - Fam. Barbu; 1 loc - Figura 12 - Rând 6 Parcela 5 - Fam. Cojocaru/ Fam Gheraliu; 1 loc - Figura 12 - Rând 8 Parcela 4 - Fam. Jianu; 1 loc - Figura 12 - Rând 9 Parcela 1 - Fam. Răducanu; 1 loc - Figura 12 - Rând 11 Parcela 4 - Fam. Pârva; 1 loc - Figura 12 - Rând 14 Parcela 4 - Fam. Marghescu; 1 loc - Figura 12 - Rând 16 Parcela 2 - Fam. Ciupuliga; 1 loc - Figura 12 - Rând 18 Parcela 3 - Fam. Nedelcu; 1 loc - Figura 12 - Rând 19 Parcela 6 - Fam. Radu; 1 loc - Figura 12 - Rând 20 Parcela 5 - Fam. Axinte; 1 loc - Figura 12 - Rând 20 Parcela 3 - Fam. Durbacă; 1 loc - Figura 12 - Rând 20 Parcela 2 - Fam. Mocanu; 1 loc - Figura 12 - Rând 21 Parcela 5 - Fam. Ștefanovici; 1 loc - Figura 12 - Rând 22 Parcela 2 - Fam. Teliceanu; 1 loc - Figura 12 - Rând 23 Parcela 5 - Fam. Popa; 1 loc - Figura 12 - Rând 23 Parcela 1 - Fam. Zaharia; 1 loc - Figura 12 - Rând 24 Parcela 6 - Fam. Mircea; 1 loc - Figura 12 - Rând 24 Parcela 4 - Fam. Kerkici (Cherchici); 1 loc - Figura 12 - Rând 26 Parcela 5 - Fam. Iancu; 1 loc - Figura 12 - Rând 28 Parcela 4 - Fam. Georgescu; Act 2571 din 25.03.1992 - 2 loc.- Figura 14 - Rând 32 Parcela 28 - Fam. Iancu; Act 1370 din 07.06.2001 - 1 loc - Figura 14 - Rând 32 Parcela 30 - Fam. Tirifon/ Fam. Bălteanu.

Anularea actelor de concesiune și retragerea dreptului de folosință asupra parcelelor de înhumare (inclusiv la cele fără act de concesiune) sunt propuse pentru neplata contribuției anuale de întreținere a cimitirului parohial pentru cel puțin 7 ani consecutivi conform Art. 42 alin. 1 lit. e din Regulamentul cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română.

Concesionarii sau moștenitorii concesionarilor de la actele de concesiune și de la parcelele de înhumare din cadrul prezentei liste sunt invitați ca în termen de maximum 90 de zile de la data publicării în ziar a acestei liste să se prezinte la Parohia Chitila 1, judeţul Ilfov, pentru lămurirea situației parcelei de înhumare pe care o au în concesiune.