Parohia Vlădeni I, categoria I, Protoieria Târgoviște Sud, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica a secco, la biserica parohială cu
Lucrări de pictură la Mănăstirea „Sfântul Nicolae”, judeţul Galaţi
Mănăstirea „Sfântul Nicolae” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, localitatea Cârlomănești, judeţul Galați, Protoieria Tecuci, Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează în data de 10 august 2026, începând cu ora 12:00, licitația pentru atribuirea lucrărilor de pictură nouă în tehnica frescă la biserica mănăstirii, cu hramul „Sfântul Nicolae”. Suprafața ce urmează a fi pictată este de aproximativ 300 mp. Relații suplimentare la pr. Gheorghiță Joghiu; telefon: 0723.245.908; e-mail: 58carloman@gmail.com.