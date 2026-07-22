Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Lucrări de pictură la Mănăstirea „Sfântul Nicolae”, judeţul Galaţi 

Lucrări de pictură la Mănăstirea „Sfântul Nicolae”, judeţul Galaţi 

Data: 28 Iulie 2026

Mănăstirea „Sfântul Nicolae” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, localitatea Cârlomănești, judeţul Galați, Protoieria Tecuci, Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează în data de 10 august 2026, începând cu ora 12:00, licitația pentru atribuirea lucrărilor de pictură nouă în tehnica frescă la biserica mănăstirii, cu hramul „Sfântul Nicolae”. Suprafața ce urmează a fi pictată este de aproximativ 300 mp. Relații suplimentare la pr. Gheorghiță Joghiu; telefon: 0723.245.908; e-mail: 58carloman@gmail.com. 

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri