Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Sf. Mc. Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi

Sf. Mc. Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sinaxar
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 29 Iulie 2026

Sfântul Mucenic Calinic (†290) era din Cilicia şi a fost crescut în credinţa creştină. În acele timpuri, creştinii erau persecutați de puterea păgână romană. „Ajungând el la vârsta bărbatului desă­vârşit, vedea pe mulţi oameni care se lepădau de Stăpânul Hristos şi, trecând la credinţa păgână, aduceau jertfe idolilor. Plângând pentru pierzarea lor, Sfântul Calinic s-a făcut multora dascăl de mântuire, învăţându-i să cunoască pe Atotţiitorul Dumnezeu şi să se lase de cele deşarte. Pe când se găsea în cetatea Ancira din Galatia, propovăduind pe Hristos, a fost prins de necredincioşi şi adus înaintea dregătorului Sacerdon, care l-a dat la tot felul de chinuri şi la strujirea trupului cu piepteni de fier. Punându-i încălţăminte de fier, care avea piroane ascuţite, l-au silit să alerge până la cetatea Gangra, care era departe de Ancira ca la 80 de stadii. Mergând numai şapte stadii, ostaşii ce-l trăgeau s-au oprit, de sete, şi nu puteau să meargă mai departe. Sfântul, rugându-se, a făcut să izvorască apă dintr-o piatră seacă. Astfel, sosind la Gangra, a fost aruncat într-un cuptor de foc şi, aşa, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu, moştenind Împărăţia cerurilor” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul XI, luna iulie).

Sfânta Muceniţă Teodota cu fiii săi (†304) era din Cilicia, fiind o femeie binecredincioasă, ce se nevoia împlinind poruncile lui Dumnezeu şi învăţându-şi copiii spre cunoştinţa adevărului, pe vremea când trăia şi Sfânta Muceniţă Anastasia, pe care o sărbătorim la 22 decembrie.

Conducătorul Lefcait „dorea să şi-o ia femeie, dar ea nu s-a învoit nicidecum. Pentru aceasta, a fost trimisă către Nichitie, stăpânitorul Bitiniei, care a poruncit să fie băgată, împreună cu cei trei prunci ai ei, într-un cuptor de foc, unde şi-au luat cununa muceniciei” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul XI, luna iulie).

vezi toate ›Alte articole din Sinaxar
TOP 6 Sinaxar