Ziarul Lumina Anunțuri Licitaţie la Parohia „Sfântul Gheorghe”-Botești, judeţul Bacău

Data: 03 Iunie 2026

Parohia „Sfântul Gheorghe”-Botești, categoria III, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură bisericească din nou, în tehnica „tempera grasă”, pentru o suprafață de 500 mp, la biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Licita­ția va avea loc la data de 19 iunie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei din localitatea Botești, comuna Ungureni, județul Bacău. Relații su­plimentare se pot obține de la pr. Alexandru Nistor, ­telefon: 0770.931.346; e-mail: nistor_alex_laurentiu@yahoo.com.

 

