Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava a suferit moarte martirică în secolul al XIV-lea, în Cetatea Albă. Era originar din oraşul Trapezunt (sau Trebizonda, azi Trabzon, în provincia cu acelaşi nume din Turcia), oraş situat pe ţărmul sud-estic al Mării Negre. El se ocupa cu negustoria, ca mulţi alţi locuitori ai oraşului Trapezunt. De multe ori călătorea în diferite oraşe de pe țărmul Mării Negre, cu treburi negustoreşti. În anul 1330, Sfântul Ioan s-a îndreptat din Trapezunt spre Cetatea Albă pe corabia unui italian pe nume Reiz, „care urma credinţa papei de la Roma”.

Sfântul Ioan are mai multe discuţii polemice cu acesta privind adevărurile de credinţă, arătându-i că Ortodoxia este cea care mărturiseşte corect învăţătura de credinţă creştină. Din aceste discuţii privind dreapta credinţă, Sfântul Ioan a ieşit biruitor, lăsându-l fără argumente pe interlocutorul său. Acesta, pentru a se răzbuna pe Sfântul Ioan, când au ajuns la Cetatea Albă, ce se afla sub stăpânirea tătarilor nogai, s-a prezentat înaintea conducătorului acestora şi i-a spus că un negustor creştin din Trapezunt vrea să treacă la legea lor. Conducătorul tătar s-a bucurat şi a chemat cu cinste pe Sfântul Ioan. Ajuns înaintea acestuia, Sfântul Ioan a mărturisit că totul era o minciună pusă la cale de Reiz și că el nu are de gând să se lepede de credința sa, trecând la cea a tătarilor, arătând că adevărata credinţă este cea în Hristos. Auzind aceste vorbe, căpetenia tătară a poruncit să fie supus chinurilor.

În timpul chinuirilor, Sfântul Ioan lăuda pe Dumnezeu că l-a învrednicit de o asemenea pătimire și se ruga pentru întărirea sa în suferințe. Văzând chinuitorii că nu reușesc să biruiască tăria credinței lui Ioan, l-au dus înapoi la căpetenia lor, care i-a făgăduit multe bunătăți în schimbul lepădării sale de Hristos. Sfântul Ioan a răspuns că sunt mai de preț pătimirile la care era supus decât ce ofereau tătarii. Conducătorul Cetăţii Albe s-a înfuriat şi a poruncit ca Sfântul Ioan să fie legat de coada unui cal și să fie târât prin cetate.

Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, în volumul X pe luna iunie, ne spune că „a fost târât Sfântul prin toată cetatea, iar un iudeu rău credincios, batjocorind pe Mucenic, a luat o sabie şi, ajungând pe Sfânt, îndată i-a tăiat capul. Aşa a fost despărţit capul de trup, lăsându-se să zacă în locul acela trupul Sfântului, neluat în seamă, împreună cu cinstitul său cap. Mucenicia Sfântului a fost în ziua de 2 iunie 1330. În ziua de 24 iunie se pomeneşte Aducerea moaştelor sale la Suceava, în anul 1415. Astăzi, moaştele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou se află în Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, izvorând tămăduiri şi minuni mari celor ce se roagă cu credinţă”.