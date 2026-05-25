Sf. Ap. Carp şi Alfeu; Sf. Mc. Averchie şi Elena

Sfântul Apostol Carp (sec. I) este unul dintre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe care i-a trimis ca să răs­pândească pretutindeni cuvântul Său.

Sfântul Carp „era de loc din Troada Asiei şi l-a găzduit pe Sfântul Apostol Pavel în casa lui şi i-a devenit ajutor în propovăduirea Evangheliei. Apostolul Pavel i-a lăsat spre păstrare un felon şi nişte cărţi, despre care marele Apostol însuşi aminteşte în Epistola sa către Timotei, zicând: «Când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, precum şi cărţile, mai ales pergamentele» (2 Timotei 4, 13). Prin Carp, Sfântul Pavel a trimis Bisericilor unele dintre epistolele sale. El s-a ostenit cu propovăduirea Evangheliei şi în insula Creta, unde a primit în casa lui pe Sfântul Dionisie Areopagitul, care, la rândul său, mărturiseşte că Sfântul Carp nu începea a săvârşi Sfânta Liturghie până nu vedea un semn dumnezeiesc din cer. De asemenea, el aminteşte despre faptul că Sfântul Carp, mâniat pe doi păcătoşi care făceau mare sminteală, s-a rugat Domnului să-i bată, dar Mântuitorul Hristos, arătându-i-Se în vedenie, i-a spus: «Bate-Mă pe Mine, căci sunt gata să Mă răstignesc iarăşi pentru mântuirea oamenilor!» Atunci, Sfântul Carp s-a pocăit şi a înţeles că nu se cuvine a cere pedeapsa lui Dumnezeu asupra celor păcătoşi, ci a ne ruga pentru pocăinţa şi îndreptarea lor, că aceasta doreşte Domnul Cel iubitor de oameni” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul IX, luna mai).

Sfântul Carp a fost episcop în cetatea Veria din Tracia. Aici a păstorit cu vrednicie, aducând pe mulţi păgâni la credinţa creştină. „Asemenea, şi pe iudei i-a învăţat să creadă că Hristos Cel răstignit este Dumnezeu adevărat şi Făcătorul tuturor. După aceasta, a fost ucis fără milă de ceilalţi iudei care nu crezuseră și, aşa, și-a dat sufletul în mâinile Domnului”, după cum consemnează Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul IX, luna mai.