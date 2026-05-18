Cincizecimea - mărturisire, lumină şi comuniune

Sărbătoarea Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh reprezintă momentul constituirii Bisericii lui Hristos. În ziua Cincizecimii, Sfinţii Apostoli, întăriţi prin harul Sfântului Duh, au primit curajul, înţelepciunea şi priceperea de a vesti Evanghelia tuturor popoarelor. Din foişorul din Ierusalim a început atunci o lucrare care continuă şi astăzi neîntrerupt: chemarea omului la comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii săi. Sfântul Duh este Duhul iubirii, al păcii şi al unităţii, El fiind Cel care transformă simpla convieţuire într-o adevărată comuniune de viaţă şi iubire. Pentru familia creştină de astăzi, care are nevoie de lucrarea tainică a Sfântului Duh, mesajul Cincizecimii rămâne de o actualitate profundă: mărturisire, lumină şi comuniune.

În mijlocul valurilor acestei vieţi, în mijlocul grijilor cotidiene, vitezei excesive şi influenţelor care slăbesc legăturile dintre oameni, Cincizecimea ne aminteşte că unitatea familiei nu se întemeiază doar pe afecţiune omenească, ci mai ales pe prezenţa lui Dumnezeu în viaţa celor care se roagă împreună, iartă şi îşi „poartă sarcinile unii altora”. Casa în care se citeşte Sfânta Scriptură, în care copiii învaţă respectul faţă de semeni şi rugăciunea ca hrană a sufletului, devine şi ea o mică biserică plină de Duhul Sfânt, luminată de harul dumnezeiesc. În acest sens, sărbătoarea Cincizecimii sau a Rusaliilor este şi o chemare la reînnoire spirituală pentru fiecare familie creştină: mai mult dialog, mai multă răbdare, mai multă rugăciune, mai multă iubire jertfelnică, mai multă apropiere de viaţa Bisericii.

Nu este întâmplător faptul că în apropierea acestei mari sărbători a creştinătăţii este aniversat şi Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, instituţie care, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, slujeşte misiunea Bisericii prin mijloacele moderne de comunicare. Dacă în ziua Cincizecimii, Sfinţii Apostoli au vorbit pe înțelesul tuturor popoarelor, astăzi Biserica este chemată să ducă același mesaj al Evangheliei inclusiv în spațiul comunicării digitale pe înţelesul tinerilor.

Prin Centrul de Presă BASILICA: Radio Trinitas; Trinitas TV; „Ziarul ­Lumina“; Agenția de știri BASILICA și Biroul de presă al Patriarhiei Române, glasul Bisericii ajunge astăzi în casele credincioșilor, în spitale, în școli, în diaspora și pretutindeni unde oamenii caută un cuvânt de speranță și echilibru. Într-o societate dominată de fluxuri informaționale rapide și adesea contradictorii, pastoraţia prin mass-media devine o lucrare misionară esențială. Pentru multe familii, pentru bătrâni şi bolnavi, ascultarea slujbelor transmise prin radio şi televiziune şi citirea articolelor cu caracter religios din cotidianul „Ziarul Lumina” şi săptămânalul „Lumina de Duminică” reprezintă forme de întărire duhovnicească şi de păstrare a legăturii vii cu Biserica. Comunicarea modernă poate deveni astfel un spaţiu al întâlnirii cu Hristos, al mărturisirii credinţei şi al cultivării valorilor creştine.

Sărbătoarea Cincizecimii ne arată că Sfântul Duh uneşte fără să uniformizeze şi luminează fără să constrângă. Or, această lucrare trebuie continuată şi astăzi în Biserică prin cuvinte curate, responsabile şi ziditoare de suflet, întrucât misiunea Bisericii nu este doar de a informa, ci şi de a forma conştiinţe şi de a cultiva comuniunea dintre oameni.

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh ne îndeamnă, așadar, să redescoperim puterea comuniunii și a cuvântului. O familie unită prin rugăciune și iubire devine o mărturie vie a prezenței lui Dumnezeu în lume, iar o presă creștină responsabilă devine punte de lumină între credincioşii Bisericii. În acest fel, lucrarea începută în Ierusalimul apostolic continuă și astăzi, prin oameni, prin familie și prin mijloacele moderne de comunicare ale Bisericii, puse în slujba adevărului și a iubirii lui Hristos.