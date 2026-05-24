A treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul

A treia aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a avut loc în anul 860, când patriarh era Sfântul Ignatie. Un preot „a găsit sfântul cap la Comane, de unde a fost adus la Constantinopol şi aşezat în biserica Botezătorului de la Mănăstirea Studiţilor, care-l avea ca ocrotitor”, după cum menţionează Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul IX pe luna mai, care ne spune că din „Sfânta Evanghelie ştim că Irod, la un ospăţ, cu prilejul sărbătoririi zilei sale de naştere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, după cum ceruse Irodiada, cumnata sa. Sfântul Ioan, aflându-se atunci în închisoare, la palatul lui Irod, unde avea loc şi ospăţul, mustra pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, femeia fratelui său, şi-i zicea: . În ura ei de moarte, Irodiada a învăţat-o pe Salomeea, fiica ei, care dănţuise şi plăcuse oaspeţilor, să ceară capul Botezătorului drept răsplată şi l-a avut, întrucât Irod i-a oferit acesteia capul sfântului pe tipsie”.

După moartea prorocului, ucenicii lui i-au luat trupul şi i l-au îngropat. Capul Sfântului Ioan Botezătorul a avut o istorie aparte, fiind de trei ori pierdut şi de trei ori aflat. „Fiecare aflare a cinstitului cap al Sfântului Ioan este ca o nouă întâlnire, a noastră, a creştinilor, cu prorocul, adică, un nou îndemn spre pocăinţă şi spre credinţa în Cel ce a venit după el, adică în Iisus Hristos (Ioan 1, 27)”. La 24 februarie sărbătorim prima şi cea de-a doua aflare a cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul. „Ele au avut loc la Ierusalim, în cetatea lui Irod, şi la Emesa, în Siria.”

Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul IX pe luna mai, consemnează: „Pe vremea Cruciadelor pentru eliberarea Locurilor Sfinte, francezii, ­intrând în Constantinopol în anul 1204, au luat o parte din capul sfântului şi, ducându-l în Fran­ţa, l-au aşezat în biserica din Amiens, unde se află şi astăzi”. Acest lucru s-a întâmplat când cruciaţii Cruciadei a IV-a, în loc să meargă să elibereze Locurile Sfinte sub instigarea veneţienilor, au atacat Constantinopolul, pe care l-au cucerit şi prădat.