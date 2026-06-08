Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel. Dezlegare la peşte)

Sfânţii Mucenici Nicandru şi Marcian († 298) erau soldaţi în armata romană de la Dunăre. Ei îşi îndeplineau slujba ostăşească în cetatea Durostorum (astăzi, Silistra), pe vremea împăratului Diocleţian (284-305). Cezarul Maximian Galeriu a venit în cetăţile de la Dunăre şi a îndepărtat din armată pe ostaşii creştini, în anul 298, arestându-i şi persecutându-i până la mucenicie. „Pentru că Sfinţii ostaşi Nicandru şi Marcian au mărturisit, împreună cu alţi trei ostaşi - Pasicrat (24 aprilie), Valentin (24 aprilie), Isihie (15 iunie) şi cu veteranul Iuliu (27 mai), că sunt creştini, au fost aruncaţi în închisoare din porunca împăratului. După aceea, au fost din nou cercetaţi, îndemnaţi şi apoi siliţi să se lepede de Hristos. Dar ei, nevrând să se lepede de Mântuitorul sufletelor noastre, au fost bătuţi şi chinuiţi în felurite chipuri. Rămânând ei statornici în credinţa Domnului nostru Iisus Hristos, iar cezarul Maximian Galeriu, văzând că nu-i poate îndupleca să se închine zeilor, a poruncit să li se taie capetele Sfinţilor Nicandru şi Marcian la 8 iunie, primind ei de la Hristos cununa muceniciei” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul X, luna iunie).

Aducerea moaştelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat. El a fost contemporan cu împăratul Liciniu (308-324), fiind din cetatea Evhania (aproape de Evhaita, în Asia Mică). A avut gradul de stratilat în armata romană, ce corespunde gradului de general. Împăratul i-a încredinţat conducerea cetăţii Heracleea, din ţinutul Pontului (Asia Mică). Pentru că Îl mărtu­risea pe Hristos, a fost ucis, prin tăierea capului, în ziua de 8 februarie a anului 320.

„Sfintele sale moaşte au fost mutate, după o vreme, în cetatea sa de naştere, Evhania, care mai apoi s-a numit Teodoropole, în cinstea lui. Peste multă vreme, în anul 1260, cea mai mare parte din moaştele lui a fost dusă la Veneţia, unde se află şi astăzi. Aducerea cinstitelor sale moaşte din Heracleea în Evhania se prăznuieşte în fiecare an la 8 iunie. La aceeaşi dată se pomeneşte şi minunea care s-a făcut cu icoana lui, despre care mărturisesc Sfântul Anastasie Sinaitul şi Sfântul loan Damaschin” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul X, luna iunie).

La noi în ţară se găsesc părţi din moaştele Sfântului Teodor Stratilat la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, iar în Bucureşti, la Mănăstirea Stavropoleos, la Biserica „Sfânta Vineri“ - Drumul Taberei, precum şi în alte sfinte lăcaşuri.