Hristos - „Părinte al veacului ce va să fie”

Textul biblic este o icoană profetică în care Sfântul Proroc Isaia, „Evanghelistul Vechiului Testament”, Îl zugrăvește, fără de asemănare, pe Mesia-Hristos, fixând-o pe veci în pridvorul templului Hristologiei. Mesia-Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu Întrupat, este, pentru omenirea întreagă, prin excelență, „Părinte al veacului ce va să fie”; dar și Sfinții și dumnezeieștii Apostoli, la rândul lor, prin Hristos și prin Duhul Sfânt, sunt „părinți ai veacului ce va să fie”, pentru neamurile, popoarele și țările la care au fost trimiși (cf. Matei 28, 19), începând din Marea Zi a Cincizecimii sau a Pogorârii Duhului Sfânt.

Sfântul Apostol Petru este „părinte al veacului ce va să fie” pentru Enea din Lida, Tabita din Iope, sutașul Corneliu din Cezareea și pentru toți „cei ce trăiesc împrăștiați printre străini, în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia și în Bitinia” (cf. I Petru 1, 1), ca primi destinatari ai celei dintâi Epistole Sobornicești a sa. Sfântul Apostol Pavel este „părinte al veacului ce va să fie” pentru toți ucenicii și fiii săi duhovnicești, pentru Sfinții Timotei, Tit și Filimon și pentru toți destinatarii Epistolelor sale din Noul Testament. Sfântul Apostol Iacob, cel dintâi Episcop al Ierusalimului, este „părinte al veacului ce va să fie” pentru ierusalimiteni. Sfântul Ignatie Teoforul este „părinte al veacului ce va să fie” pentru antiohieni, romani și toți ceilalți destinatari, din Asia și Roma, ai celor șapte Epistole ale sale. Sfântul Policarp al Smirnei este „părinte al veacului ce va să fie” pentru smirneni; Sfântul Ciprian al Cartaginei, pentru cartaginezi; Fericitul Augustin, pentru cei din Hyppo-Regius și din nordul Africii. Sfinții „Mari Dascăli ai lumii și Ierarhi” sunt „părinți ai veacului ce va să fie” pentru toți creștinii ortodocși din Biserica lui Hristos.

Pentru toţi monahii

Sfântul Antonie cel Mare este „părinte al veacului ce va să fie” pentru toți monahii din Egipt și din Patericul egiptean și, în mod deosebit, pentru ucenicul său Avva Pavel cel Simplu; ca și Avva Arsenie cel Mare, pentru ucenicul său Avva Daniil. Sfântul Atanasie cel Mare împreună cu Sfântul Chiril sunt „părinți ai veacului ce va să fie” pentru alexandrini, împreună cu Sfântul Evanghelist Marcu. Sfântul Vasile cel Mare este „părinte al veacului ce va să fie” pentru capadocieni; Sfântul Grigorie Teologul, pentru creștinii ortodocși din Constantinopol; Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru cei din Antiohia și din Constantinopol și îndeosebi pentru ucenicul său, Sfântul Proclu. Sfântul Maxim Mărturisitorul este „părinte al veacului ce va să fie” pentru Talasie, pentru presbiterul Marin, pentru monahia Xenia și îndeosebi pentru ucenicul său Anastasie Sinaitul. Sfântul Ioan Scărarul este „părinte al veacului ce va să fie” pentru monahii sinaiți și pentru toți ce au Scara Raiului drept carte de căpătâi; ca și Sfântul Isaac Sirul, pentru monahii de peste veacuri. Sfinții Chiril și Metodiu sunt „părinți ai veacului ce va să fie” pentru popoarele ortodoxe slave - precum și Sfântul Apostol Andrei, pentru poporul ortodox român.

Sfântul Simeon Evlaviosul este „părinte al veacului ce va să fie” pentru Sfântul Simeon Noul Teolog; precum acesta, pentru ucenicul său, Cuviosul Nichita Stethatos. Sfântul Atanasie Atonitul este „părinte al veacului ce va să fie” pentru toți monahii din Marea Lavră și pentru toți monahii athoniți. Sfântul Arhiepiscop ­Sava este „părinte al veacului ce va să fie” pentru frații ortodocși sârbi. Sfântul Grigorie Palama este „părinte al veacului ce va să fie” pentru tesaloniceni, pentru greci și pentru toți teologii ortodocși de pretutindeni. Sfântul Serafim de Sarov este „părinte al veacului ce va să fie”, împreună cu Sfinții ­Serghie de la Radonej, Antonie și Teodosie de la Lavra Pecerskaia, pentru toți creștinii ortodocși ruși și ucraineni.

Sfântul Paisie Velicicovski este „părinte al veacului ce va să fie” pentru Sfânta Mănăstire Neamț; starețul Gheorghe, pentru Mănăstirea Căldărușani; Sfântul Ierarh Calinic, pentru Sfânta Mănăstire Cernica; iar Sfântul Părinte Arsenie Mărturisitorul este „părinte al veacului ce va să fie” pentru Sfânta Mănăstire Prislop, Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus și pentru Biserica de la Drăgănescu.

Pentru toţi creştinii din Biserica sa autocefală sau Patriarhală

Fiecare preot paroh și duhovnic, la rândul său, este și trebuie să fie un „părinte al veacului ce va să fie” pentru enoriașii și fiii săi duhovnicești; fiecare stareț, pentru cei din mănăstirea sa; fiecare Episcop, pentru cei din eparhia sa; fiecare Mitropolit trebuie să fie un „părinte al veacului ce va să fie” pentru cei din mitropolia sa și fiecare Patriarh, pentru toți cei din Biserica sa autocefală sau Patriarhală; nu al veacului acestuia, ci „al veacului ce va să fie”, prin harul Duhului Sfânt și prin întreaga misiune pastorală, liturgică și duhovnicească, arătând și deschizând tuturor calea spre Hristos; după cum și Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul a fost un „părinte al veacului ce va să fie” pentru ucenicul său ales și iubit, Sfântul Elisei; sau Moise, pentru urmașul său vrednic, Iosua.

„Povestit-au unii pentru avva Ioan Colov că, mergând către un bătrân tebeu la Schit, ședea în pus­tie și luând avva lui un lemn uscat, l-a răsădit și i-a zis lui: În fiecare zi adapă acest lemn cu câte un ulcior de apă, până ce va face roadă. Și era apa departe de dânșii, încât se ducea seara și venea dimineața. Iar după trei ani, a trăit lemnul și a făcut roadă și, luând bătrânul rodul lui, l-a dus la biserică, zicând fraților: Luați, mâncați rodul ascultării!” (Avva Ioan Colov 1). Cu siguranță, necunoscutul Părinte tebeu, adică din Tebaida Egiptului, care a dat tânărului ucenic Ioan Colov această ascultare unică în spiritualitatea monahală ortodoxă, a fost și este pentru viitorul mare Avvă al Patericului egiptean un „părinte al veacului ce va să fie”, odihnindu-se și bucurându-se împreună, și cu toți Sfinții, în Împărăția lui Dumnezeu.