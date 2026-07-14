Limba română, cea mai vorbită limbă străină la Londra

Asociația ACORD UK a românilor din Marea Britanie, în parteneriat cu Universitatea Bournemouth, a publicat recent un amplu și riguros raport referitor la situația comunității româ­nești din această țară și la contribuția pe care românii o aduc economiei britanice. Realizat de o echipă de cercetători, profesori și jurnaliști coordonată de conf. univ. dr. Alina Dolea, documentul a fost prezentat la începutul lunii iulie în Parlamentul britanic.

Raportul încorporează o analiză sistematică de date, colectate fie din surse publice (furnizate de autoritățile britanice), prin trimiterea de cereri de acces la informații, fie din căutări online în baze de date publice și de informații oficiale și prin verificarea încrucișată a rezultatelor. Autorii cercetării sunt migranți români de primă generație în Marea Britanie. Cu toții au inclus în cercetările lor și experiențe directe și perspectivele socioculturale care, potrivit cercetătoarei Alina Dolea, „informează și sporesc contribuțiile calitative ale raportului dincolo de valoarea datelor statistice”. Consiliul Consultativ pentru Diaspora Română din Regatul Unit (Advisory Council on Romanian Diaspora in the UK - ACORD UK) reunește experți români în dezvoltare comunitară, sănătate, educație, cercetare, antreprenoriat, media, într-o organizație independentă şi apolitică, oferind expertiză bazată pe date şi cercetări despre românii din Regatul Unit atât autorităților, partenerilor, jurnaliştilor din Marea Britanie, cât şi celor din România.

Primul raport de tip expertiză realizat de ACORD UK a fost prezentat la începutul lunii iulie în Parlamentul britanic și apoi a fost dezbătut cu membrii comunității românești în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Consulatul General al României la Londra.

În esență, raportul reprezintă o radiografie a diasporei românești din Marea Britanie din ultimele aproape patru decenii, care pune lumina nu doar pe problemele comunității, pe modul în care este percepută această comunitate, ci și pe contribuția acesteia la bunăstarea societății britanice. Conform documentului, peste 1,3 milioane de români dețin o formă de statut de șe­dere în Marea Britanie, fiind o prezență esențială din punct de vedere economic. Contribuția lor este vizibilă în serviciile publice, în construcții, în sistemul de sănătate publică din Marea Britanie (NHS) și de asistență socială. Potrivit unui comunicat de presă al ACORD UK, „adulții născuți în România și Bulgaria au înregistrat cea mai ridicată rată de angajare și activitate independentă (persoană fizică autorizată) (80,4%) în Anglia și Țara Galilor, conform Recensământului din 2021”. De pildă, numai în anul fiscal 2019-2020, cetățenii români anga­jați au plătit aproximativ 2,399 miliarde de lire sterline sub formă de impozit pe venit și contri­buții la asigurările sociale, după cum arată datele publicate de Fiscul britanic.

„Migrația românească în Regatul Unit a fost frecvent discutată în principal prin prisma temerilor și stereotipurilor despre românii neca­lificați care vin să ia britanicilor locurile de muncă. Există o puternică poveste ce trebuie spusă despre modul în care românii construiesc, îmbogățesc și îngrijesc Marea Britanie, aspecte ce nu sunt niciodată cuprinse în statisticile și datele oficiale și care adesea rămân invizibile. Putem înțelege amploarea acestor contribuții dacă ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă 100.000 de români ar pleca brusc din Marea Britanie. Impactul s-ar resimți imediat în construcții, sănătate, logistică, servicii publice, comerț local și în contribuții fiscale. Provocarea pentru factorii de decizie este să recunoască această contribuție în mare parte invizibilă și să elimine barierele care împiedică valorificarea deplină a competen­țelor și spiritului antreprenorial românesc în sprijinul creșterii economice”, a declarat conf. univ. dr. Alina Dolea, de la Universitatea Bournemouth, coordonatoarea raportului, citată în comunicat.

În plus, românii sunt o comunitate nu doar numeroasă, ci și una tânără, activă, aproape 80% dintre aceștia având vârste cuprinse între 20 și 49 de ani. „În contextul îmbătrânirii popu­lației britanice, raportul explică faptul că această populație tânără este bine poziționată pentru a furniza competențe esențiale într-o gamă largă de sectoare, inclusiv în sănătate publică (NHS) și asistență socială”, se mai arată în comunicat.

Românii, comunitate importantă în Regatul Unit

Sintetic, raportul scoate în evidență informații esențiale pentru evaluarea gradului de reprezentativitate a comunității românești și a contribuției acesteia în societatea britanică. Potrivit comunicatului citat anterior, „românii reprezintă a patra cea mai mare comunitate de persoane născute în străinătate din Regatul Unit, în timp ce limba română este cea mai vorbită limbă străină din Londra și a doua limbă străină, după poloneză, în Anglia și Țara Galilor”.

În decembrie 2025, 350.000 de români lucrau cu carte de muncă în Regatul Unit. Cele mai mari comunități românești trăiesc în Harrow, Brent, Newham, Barking și Dagenham, Walt­ham Forest, Luton, Redbridge, Barnet, West Northamptonshire și North Northamptonshire, iar în orașul Birmingham locuiesc cei mai mulți români din afara Londrei.

Recensământul din 2021 arată că unu din trei adulți români din Anglia și Țara Galilor are calificări universitare sau superioare. Înalta calificare a românilor este observabilă și prin faptul că în sectoarele-cheie de creștere din Marea Britanie, inclusiv robotică, inteligență artificială, fintech, software pentru afaceri, securitate cibernetică, automatizare, energie, dezvoltare imobiliară și startup-uri intens orientate spre cercetare companiile fondate de români și managerii născuți în România, sunt din ce în ce mai vizibile.

Conform raportului, analiza forței de muncă din 2022 a Consiliului pentru Formarea Profesională în Construcții (CITB) din Marea Britanie a arătat că România este cea mai mare sursă străină de lucrători în construcții din UK, furnizând aproximativ 5% din forța de muncă la nivel național și aproximativ 19% în Londra, fără ca vreo altă țară să furnizeze peste 1%.

Autorii raportului recomandă Guvernului britanic îmbunătățirea vizibilității contribuțiilor migranților prin captarea și armonizarea mai bună a datelor și dezvoltarea de kituri de instru­mente de dezinformare și reziliență personalizate și adaptate cultural pentru comunitățile diasporale. Aceștia subliniază că românii sunt acum o comunitate care contează pentru piața muncii din Anglia și Țara Galilor, chiar dacă nu e mereu vizibilă. Valoarea acesteia nu se rezumă doar la contribuția economică, ci și în crearea unei legături puternice pentru comerțul bilateral româno-britanic.