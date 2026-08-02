Credința și darul facerii de minuni

Data: 03 August 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 118-119

„Sfântul Cuvios Vasile ieromonahul era de loc din nordul Moldovei, fiu de țărani iubitori de Dumnezeu. Auzind de viața aleasă și buna rânduială din Mănăstirea Moldovița (sec. XIV) și fiind chemat de Hristos, s-a făcut călugăr iscusit în această chinovie voievodală, întrecând pe mulți cu smerenia, cu rugăciunea și cu înțelep­ciunea cea duhovnicească.

Văzând mitropolitul Iosif Mu­șat nevoința și sfințenia vieții lui, l-a hirotonit preot și l-a numit egumen al Mănăstirii Moldovița. Aici Cuviosul Vasile a povățuit cu multă înțelepciune obștea încredințată lui, încât era cinstit și căutat atât de călugări, cât și de mulți credin­cioși.

Vestea numelui său ajunsese până la domnul Moldovei, Alexandru cel Bun, și la sfetnicii săi. Căci primise de la Dumnezeu darul facerii de minuni și al înaintevederii și nu puțini bolnavi vindeca și cele viitoare mai înainte le cunoștea. Era încă sfetnic și părinte duhovnicesc al marelui domn și al multor cuvioși și sihaștri, și toți se foloseau de cuvintele lui.

Acest sfânt egumen avea ucenici în Muntele Athos și la Mănăstirea Studion din Bizanț, de unde a adus zeci de manuscrise bisericești la mănăstirea sa. El a întemeiat la Moldovița și o vestită școală de monahi cateheți și caligrafi, pentru nevoile bisericilor de la sate.

Astfel, bine călătorind și împlinind Evanghelia lui Hristos, Cuviosul Vasile s-a săvârșit cu pace, lăsând în urmă peste o sută de ucenici și o obște cu totul aleasă. Dovedindu-se și după moarte făcător de minuni, iar trupul său găsindu-se nestricat, a fost așezat în biserică și cinstit de toți ca un adevărat sfânt.

Mai târziu, biserica veche risipindu-se și alta nouă ridicându-se (1535), moaștele Cuviosului Vasile au stat peste o sută de ani în noua biserică. În anii 1621-1622 teologul ucrainean, ieromonahul Zaharia Kopystenski, scria despre el: În Moldovița, în mănăstire, Sfântul Vasile făcătorul de minuni... Apoi, din cauza vitregiei vremurilor, au fost așezate în biserică la un loc tăinuit, unde se află și astăzi.”

(Cuvinte ale sfinţilor români, Pr. Narcis Stupcanu)