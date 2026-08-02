Dorul după acasă și restaurarea chipului: o posibilă interpretare creștină a filmului „Odiseea”

În tihna verii, când vacanța ne îngăduie o binemeritată desprindere de efortul muncii de peste an, le propunem cititorilor Ziarului Lumina o recomandare cinematografică aparte: „Odiseea”, un film realizat de binecunoscutul regizor Christopher Nolan, care ne provoacă la introspecție, descoperind în rătăcirile eroului homeric o oglindă a propriului nostru parcurs interior.

La Homer, freamătul sufletului și dorul după acasă prind viață prin „cuvinte înaripate (πτερόεντα ἔπεα)”, menite să zboare peste suferință și ani, direct la inima celui care ascultă. În „Odiseea”, film lansat cu câteva zile în urmă, regizorul Christopher Nolan ne propune, în schimb, imagini înaripate. Acest demers cinematografic excepțional demonstrează că, sub ritmul antic și spectacolul vizual copleșitor IMAX, se ascunde un imaginar pregătit să fie descifrat într-o cheie profund spirituală. Departe de a fi doar un blockbuster impregnat de clișee contemporane hollywoodiene, filmul se dovedește a fi o meditație circulară asupra condiției umane și a luptei pentru păstrarea binelui, adevărului și frumosului într-o lume pândită de perisabilitate.

La o primă vedere, structura fragmentată a filmului și întoarcerile repetate în trecut (flashbacks) l-ar putea face pe un spectator grăbit să vadă în Odiseu (interpretat de Matt Damon) doar un luptător care își deapănă mărturisirea pe un pat de terapie. Timp de șapte ani, rătăcit pe plaja nimfei Calypso (Charlize Theron) și cufundat

într-o oază a uitării care îi anesteziază memoria, eroul își rememorează traumele din războiul troian. A uita de unde vii înseamnă a muri sufletește, iar trezirea din această anestezie comodă nu vine dintr-o rețetă lumească, ci din durerea sfâ­șietoare a dorului de casă. Când simte că veșnicia goală a nimfei îl înghite de viu, Odiseu alege sufe­rința mării și a drumului, preferând crucea întoarcerii în locul păcii mincinoase a uitării.

Privită în această lumină, însăși Europa de astăzi – această moște­nitoare a măreței culturi elene – nu mai poate fi pe deplin înțeleasă și recuperată din rătăcirile ei decât prin prisma creștinismului care ­

i-a transfigurat temeliile. Căderea Troiei nu a fost doar un triumf militar, ci a marcat încălcarea legii sacre a ospitalității (ξενία), un principiu care anticipa, fie și imperfect, iubirea aproapelui. Este momentul tragic în care un dar – faimosul cal de lemn – a fost pervertit în unealtă a morții, lăsând lumea antică într-o iremediabilă derivă morală. Însă rana din sufletul lui Odiseu nu se mai vindecă cu rețetele reci ale unei terapii moderne, iar rătăcirea lui nu mai poate găsi alinare sub un cer de aramă. Pentru că omul, rănit de istorie și format în tăcere de o lume plină de Duhul Cel dătător de viață, nu se mai poate întoarce la un suflet închis, fără Hristos.

Personajul lui Nolan nu mai este luptătorul glorios, stăpân absolut pe destinul său. Sfidarea divinității și încrederea oarbă în propriile forțe sunt tocmai sursa rătăcirilor sale. El devine un om a cărui existență s-a transformat într-o serie de greșeli ce se cer ispășite. Marea, cu furtunile ei, devine astfel nu doar un spațiu al pedepsei, ci un imens bazin baptismal al suferinței cură­țitoare. Traversând abisurile mării, abia în clipa în care renunță la propria voință și își asumă responsabilitatea, el trăiește o veritabilă metanoia – o schimbare a minții, o curățire a „inimii adânci” (Psalm 63, 7), care capătă valențele unei renașteri interioare.

Unul dintre laitmotivele filmului este scandat schematic de aedul Femios (interpretat de Travis Scott), a cărui voce deschide și închide povestea: „A face, a fleet, a war, a man, a thought, a trick”. Această incantație nu este o simplă enumerare epică, ci capătă greutatea unei rostiri liturgice, o anamneză a istoriei care rezumă însăși drama căderii și a ridicării umane. „Un chip” (a face) amintește de frumusețea lumii pierdute, dar și de chipul lui Dumnezeu din omul întunecat de patimi, pe care eroul trebuie să-l recupereze. „O flotă” (a fleet) și „un război” (a war) reprezintă hybrisul uman, mândria și distrugerea adusă de pofta puterii. „Un om” (a man) stă singur în fața abisului istoriei, salvat doar de „un gând” (a thought) – scânteia gândului iscusit și a conștiinței treze, capabilă de acea metanoia vindecătoare –, în timp ce „un șiretlic” (a trick) trimite direct la calul troian, simbolul minciunii, al pervertirii ospitalității și al ruperii legământului sacru. Întoarcerea acasă (νόστος) – încărcată de durerea nostalgiei – nu este doar un parcurs geografic dictat de această hartă a rătăcirii. Nostalgia eroului este, de fapt, lupta crâncenă pentru descoperirea adevăratei identități de sub povara propriilor greșeli, spre a putea intra în Ithaca.

Odiseu intră în propriul palat asemenea unui cerșetor, cu chipul acoperit de colbul umilinței, fiind recunoscut doar de câinele său muribund. Această deghizare nu este un simplu tertip tactic, ci o asceză asumată, o chenoză absolut necesară. Pentru a-și recupera adevărata demnitate regală, el trebuie mai întâi să se smerească până la cea mai de pe urmă treaptă a umilinței. Încleștarea cu preten­denții Penelopei este, în esență, efortul disperat de a-și scoate la lumină adevăratul chip. Din perspectivă teologică, această căutare reprezintă efortul restaurării chipului divin din om, întunecat de patimi.

Acest proces de demascare este ilustrat magistral în episodul cu nimfa Circe. Când ea îi transformă tovarășii în porci, nu face altceva decât să le arate starea lor căzută. În limbaj patristic, aceasta reprezintă îndobitocirea ființei umane care, renunțând la rațiune, se lasă robită de pofta irațională. Forma umană fusese doar o mască pentru natura lor lăuntrică, subjugată de lăcomie și instincte primare. Magia lui Circe nu este, așadar, o simplă vrajă punitivă, ci o oglindă necru­țătoare a decăderii spirituale: ea nu creează bestii, ci doar îndepărtează masca ipocriziei umane, sco­țând la iveală animalitatea deja instalată în suflet. Adevăratul chip se dobândește exclusiv pe drumul de întoarcere în noi înșine, luptând cu duhurile răutății (Efeseni 6, 12), fie ei reprezentați de sirene, lestrigoni sau de uriașul Polifem.

De altfel, exegeza patristică a primelor secole creștine nu a respins epopeile homerice, ci le-a asimilat și transfigurat într-o teologie a creșterii sufletești. Sfântul Vasile cel Mare, în faimosul său cuvânt către tineri, îl oferă pe Odiseu drept model de virtute (ἀρετή), amintind demnitatea sa interioară, care rămâne netulburată chiar și atunci când naufragiul îl lasă despuiat de orice bun lumesc. La fel, Clement Alexandrinul încreștinează explicit această luptă a eroului: pentru a trece nevătămat de chemările ispititoare ale sirenelor – care nu sunt altceva decât iluziile și volup­tățile acestei lumi –, creștinul este îndemnat să fie un nou Odiseu. El trebuie să navigheze pe marea vieții strâns legat de catargul corabiei Bisericii. În această hermeneutică uimitoare, catargul de care este legat Odiseu devine o prefigurare a „lemnului” Crucii lui Hristos, singura ancoră care ne ferește de naufragiu și ne permite să privim neclintiți spre limanul ceresc.

Sănătatea lăuntrică și mântuirea sunt intim legate de asumarea timpului trăit. Aici strălucește Penelopa (Anne Hathaway), de departe cel mai convingător personaj al filmului. Dacă ea nu și-ar asuma cu nădejde identitatea de soție aflată în așteptare, ființa ei s-ar dizolva complet în deznădejdea timpului care curge în gol. Țesutul și destrămatul giulgiului devin, în acest context, o respirație ascetică, o ritmicitate a trezviei prin care își păzește inima. Ea știe cu exactitate de unde vine și încotro se îndreaptă, devenind ancora morală neclintită a lumii sale.

Distanțându-se net de eșecuri anterioare, „Odiseea” lui Nolan reușește o prospețime care o recomandă dezbaterii. Călătoria lui Odiseu sfărâmă mitul modern al omului invulnerabil. Filmul ne demonstrează că, atunci când marile mituri sunt trecute prin curățitoa­rea apă a metanoiei, ele capătă forța de a ne aduce lacrimi în ochi. Acea durere inefabilă ne reamin­tește că un dor pe care nici o experiență pământească nu-l poate împlini este dovada că am fost creați pentru o altă lume; iar dorul neostoit după Ithaca este, în fond, dorul după adevărata noastră Casă.