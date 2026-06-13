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Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, Episcopul Lefcosiei din Cipru (Dezlegare la peşte)

Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, Episcopul Lefcosiei din Cipru (Dezlegare la peşte)

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Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 13 Iunie 2026

Sfânta Muceniţă Achilina (†293) a trăit în timpul domniei împăratului Diocleţian (284‑305), persecutor al creştinilor. Ea era din Biblos. Tatăl ei era un om important ce se numea Evtolmie. Sfânta a fost botezată la vârsta de cinci ani de către Episcopul Evtalie. La vârsta de zece ani, „aducea la credinţa în Hristos pe fetele de vârsta ei, care crescuseră împreună cu ea, învăţându‑le să se ferească de idoli. De aceea, fericita Achilina a fost pârâtă dregătorului Volusian şi, fiind adusă spre cercetare, a mărturisit numele lui Hristos. Sfânta a fost bătută pentru aceasta cu vergi şi străpunsă prin urechi cu ţepuşe de fier înroşite în foc. Mărturisind ea neîncetat credinţa în Hristos, a fost osândită la moarte şi, tăindu‑i‑se capul, s‑a mutat la Domnul, iar trupul ei a fost îngropat în Biblos, cetatea sa” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul X, luna iunie).

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