Familia creștină între drept, demnitate și comuniune

Într-o vreme în care cuvin­tele „familie”, „drepturi”, „libertate” și „demnitate” sunt tot mai des invocate în spațiul public, se simte nevoia unei priviri clare, echilibrate și așezate. Nu o abor­dare grăbită, polemică sau defensivă, ci una care să unească discer­nământul juridic, conștiința canonică și sensibilitatea duhovnicească a Bisericii. Pentru că familia nu este doar o temă de dezbatere socială și nici numai o realitate reglementată de lege, ea este, înainte de toate, un spațiu al vieții, al iubirii, al responsabilității și al formării omului.

Familia nu poate fi înțeleasă doar ca un subiect impus de actualitatea socială, nici ca o simplă formă de organizare a vieții comunitare sau ca o instituție definită exclusiv prin norme juridice. În perspectiva cre­dinței creștine, ea are o profunzime mult mai mare, aceasta fiind un spațiu al prezenței harului, o realitate binecuvântată și sfințitoare, o „biserică de acasă” în care credința se trăiește zi de zi, virtuțile se deprind prin exemplu, iar valorile Evangheliei sunt transmise în chip viu copiilor.

Dreptul la respectarea vieții private și de familie, consacrat în ordinea juridică europeană, exprimă o preocupare firească pentru ocrotirea persoanei umane. El amintește că omul nu poate fi redus la un simplu individ administrat de instituții, ci are o viață lăuntrică, o identitate, o intimitate, o istorie personală și relații care trebuie respectate. Din această perspectivă, dreptul nu este străin de preocuparea Bisericii pentru om. Atunci când legea apără demnitatea persoanei, viața de familie, relația dintre părinți și copii, libertatea conștiinței și spațiul firesc al vieții domestice, ea se întâlnește, într-un anumit fel, cu o gândire profund creștină, în care omul are o valoare care nu poate fi anulată de puterea statului, de presiunea socială sau de schimbările vremii.

În înțelegerea creștină, demnitatea omului nu izvorăște numai dintr-un text juridic sau dintr-un consens social, ci ea are o temelie mult mai adâncă, omul fiind creat după chipul lui Dumnezeu. Această convingere antropologică creștină schimbă radical modul în care privim persoana, familia și societatea. Omul nu este o ființă izolată, autosuficientă, ci o ființă chemată la comuniune. El se descoperă pe sine nu prin închiderea în individualism, ci prin iubire, responsabilitate, moralitate și dăruire.

Pentru Biserica Ortodoxă, familia întemeiată pe căsătoria dintre bărbat și femeie nu este o simplă convenție sau construct social și nici doar o instituție recunoscută de stat. Ea este binecuvântată prin Taina Cununiei și așezată în orizontul Împărăției lui Dumnezeu. Soții nu sunt doar parteneri ai unui contract civil, ci persoane chemate să se poarte unul pe altul în iubire, în credință și în responsabilitate. Cununia nu sfințește egoisme paralele, ci unește două vieți într-o chemare comună, în Hristos Domnul nostru. De aceea, familia creștină nu poate fi înțeleasă doar prin drepturi, obligații patrimoniale sau norme de conviețuire, ci ea este o cale de mântuire, o școală a iubirii și un loc în care credința se întrupează în gesturi simple, în răbdare, în grijă, în slujire și în iertare.

Tocmai pentru că familia este atât de importantă, fiind o instituție de drept divin, ea are nevoie și de ocrotire juridică-pozitivă. Dreptul familiei are rostul de a proteja relațiile dintre soți, dintre părinți și copii, de a apăra interesul copilului, de a reglementa responsabilitățile, filiația, adopția, moștenirea și acele aspecte concrete fără de care viața familială ar putea deveni vulnerabilă. Legea nu poate crea iubirea, dar poate apăra cadrul în care iubirea, grija și responsabilitatea se pot manifesta. Ea nu poate înlocui conștiința morală, dar poate preveni abuzul, nedreptatea și arbitrarul.

Aici se vede limpede nevoia unei legături între drept și morală, între lege și conștiință. O societate care vorbește doar despre drepturi, dar uită responsabilitățile riscă să transforme libertatea în revendicare continuă. Pe de altă parte, o societate care vorbește despre valori, dar nu protejează concret persoana vulnerabilă, copilul, familia aflată în criză sau omul lipsit de apărare, riscă să transforme morala într-un discurs fără milă și demagogic. Creștinismul nu poate accepta nici una dintre aceste extreme, deoarece el cere adevăr, dar și iubire, rigoare morală, dar și compasiune, respect față de tradiție, dar și grijă față de omul concret.

Din perspectivă canonică, familia este legată de ordinea creației și de viața sacramentală a Bisericii. Canoanele nu privesc căsătoria ca pe o simplă formalitate, ci ca pe o realita­te cu profunde implicații spirituale și duhovnicești. Ele apără seriozita­tea unirii conjugale, fidelitatea, responsabilitatea față de copii și demnitatea vieții de familie. Biserica știe că familia reprezintă ideal, dar și nevoință, binecuvântare, dar și cruce, bucurie, dar și loc al încercărilor.

De aceea, atunci când vorbește despre familie, Biserica nu vorbește doar împotriva unor schimbări sociale, ci mai ales pentru o viață așe­zată în iubire și responsabilitate. Ea nu apără familia creștină din nostal­gie culturală, ci pentru că vede în ea o realitate profund legată de taina persoanei umane. Taina unirii dintre bărbat și femeie, deschiderea către nașterea și creșterea copiilor, solidaritatea dintre generații și stabilitatea căminului familial sunt daruri care susțin nu numai viața privată a omului, ci însăși sănătatea spirituală și morală a societății.

În același timp, Biserica este chemată să mărturisească acest adevăr creștin, nu ca o sentință rece, ci ca o chemare la viață. În fața transformărilor juridice și culturale ale lumii contemporane, mesajul bisericesc trebuie să rămână limpede, dar nu agresiv, ferm, dar nu lipsit de de­li­catețe, fidel Evangheliei, dar atent la problemele oamenilor. A apăra fa­milia și a mărturisi învățătura Bise­ricii nu înseamnă a refuza demnitatea persoanei, ci dimpotrivă, tocmai credința în chipul lui Dumnezeu din fiecare om obligă la respect, la discernământ și la responsabilitate în cuvânt.

Una dintre marile tensiuni ale prezentului vine din faptul că dreptul contemporan interpretează tot mai larg noțiunile de viață privată și viață de familie, în timp ce tradiția creștină păstrează o înțelegere teologică și sacramentală a familiei. Statul și Biserica au misiuni diferite, dar nu trebuie să devină adversare, deoarece statul are datoria de a asigura ordinea juridică, de a proteja drepturile fundamentale și de a preveni discriminarea sau abuzul, iar Biserica are misiunea de a păstra ade­vărul de credință, de a forma conștiințe și de a aminti societății că libertatea fără responsabilitate de­vine fragilă, iar dreptul fără morală se poate goli de sens.

În fond, marea întrebare nu este doar cum definim familia în textele juridice, ci cum o trăim în chip autentic. O societate poate avea legi bine scrise și totuși familii destrămate, copii singuri, bătrâni aban­donați și oameni incapabili să mai iubească jertfelnic. De aceea, Biserica nu rămâne doar la nivelul discursului public despre familie, ci ea sprijină concret familiile tinere, însoțește părinții, apără copiii, mângâie familiile greu încercate, se implică și ajută acolo unde există su­ferință, violență, abandon, sărăcie sau singurătate.

Familia creștină are nevoie astăzi nu numai de apărare, ci și de vindecare. Are nevoie de rugăciune, de edu­cație, de modele vii, de preoți apropiați de oameni, de comunități parohiale care să nu judece grăbit, ci să ridice, să îndrume și să întărească. Are nevoie de părinți care să înțeleagă că autoritatea nu înseamnă autoritarism, că iubirea nu înseamnă permisivitate fără limite și că educația copiilor nu poate fi delegată integral școlii, tehnologiei sau societății. Căminul familial rămâne prima școală a omului, iar ceea ce copilul vede în familie se așază adânc în sufletul său.

Prin urmare, familia rămâne una dintre marile responsabilități ale timpului nostru, care trebuie apărată juridic, luminată teologic, întărită pastoral și trăită duhovnicește. În ea se întâlnesc dreptul și iubirea, libertatea și responsabilitatea, persoana și comuniunea, prezentul societății și viitorul copiilor, iar pentru Biserică, dincolo de toate schimbările lumii, familia rămâne locul în care omul învață să iubească, să ierte, să se dăruiască și să privească viața nu ca pe o posesie individuală, ci ca pe un dar primit de la Dumnezeu și întors, prin iubire, către Dumnezeu și către aproapele.