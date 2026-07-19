Sfântul şi slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul (sec. IX î.Hr.) s-a născut în Tesva din Galaad (de unde numele de Tesviteanul) şi a trăit în veacul al IX-lea, în timpul regilor din dinastia Omri a regatului Israel: Ahab şi Ohozia, şi a fost înălţat la cer de Domnul în timpul lui Ioram.

Regele Ahab s-a căsătorit cu Izabela, o feneciană din Sidon, care se închina zeităţii păgâne, Baal. La îndemnul ei, Ahab alege pentru el şi poporul peste care domnea din regatul lui Israel să se închine lui Baal şi să părăsească vechea credinţă a iudeilor în Dumnezeu, după cum îi învăţasese Moise. El ridică temple păgâne în regatul său şi îi cinsteşte pe slujitorii lui Baal.

La chemarea lui Dumnezeu s-a ridicat Sfântul Proroc Ilie, care vine la curtea regelui şi-l mustră pentru rătăcirea lui. Văzând că regele nu se pocăieşte, îi vesteşte că timp de trei ani şi jumătate va fi o foamete mare în regatul lui Israel, ca pedeapsă pentru că s-au lepădat de credinţa în Dumnezeu. Pentru această prorocire, Ahab căuta să-l omoare pe Sfântul Ilie. Acesta s-a ascuns în valea pârâului Chedron.

După trei ani şi jumătate, Sfântul Ilie revine la curtea regelui Ahab. La rugăciunea Sfântului Ilie, Dumnezeu trimite foc din cer şi mistuie jertfa adusă de acesta pe muntele Carmel, arătând care este credinţa adevărată. În urma acestei minuni, poporul îi ucide pe toţi slujitorii lui Baal. Foametea încetează prin ploile binecuvântate trimise de Dumnezeu la rugăciunea Sfântului Ilie.

El a săvârşit şi alte minuni, a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, desparte apa Iordanului şi vorbeşte cu Dumnezeu pe muntele Horeb. După ce a lăsat ca urmaș pe Elisei, a fost luat de un car de foc și înălțat la cer, fără a trece prin moarte. Despre ridicarea la cer a profetului, Sfântul Ioan Gură de Aur susține că „a fost îmbrăcat de Dumnezeu în haină îngerească”, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: „Dumnezeu a arătat din vechime măririle minunilor și semnelor și S-a folosit de modul înnoirii, mutând spre alt chip de viață decât cel în trupul supus stricăciunii pe fericiții Ilie și Enoh, nu prin prefacerea firii, ci prin schimbarea conducerii și îndrumării ei”.

Cinstea deosebită de care se bucură Sfântul Ilie înaintea lui Dumnezeu se vede în prezența sa pe muntele Tabor alături de Moise, atunci când Mântuitorul S-a schimbat la Față înaintea ucenicilor Lui. Din Biblie şi Tradiţia Bisericii ştim că el va ­reveni pe pământ la sfârşitul veacurilor ca înainte-mergător al celei de a Doua Veniri a lui Hristos. El îl va mustra pe Anti­hrist, fiind omorât de acesta, şi va fi înviat de Mântuitorul, Mielul Cel biruitor.