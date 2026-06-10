Sf. Mc. Alexandru şi Antonina; Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Episcopul Prusei

Sfinţii Mucenici Alexandru şi Antonina (†313) erau din cetatea Cardam (sau Crodamon), din Asia Mică. Sfânta Antonina îşi ducea viaţa în curăţie şi cu cinste. Ea a fost prinsă de dregătorul Festus şi, refuzând să se lepede de Hristos şi să jertfească idolilor, a fost dusă într-o casă de desfrânare. „Pe când se afla acolo, nemâncând ea de trei zile, i s-a arătat noaptea o lumină şi, făcându-se tunet mare, s-au deschis uşile casei şi s-a auzit glas din cer către ea, îndemnând-o să se scoale şi să mănânce. Apoi a fost dusă în faţa dregătorului şi, neplecându-se a jertfi la idoli, a fost călcată în picioare şi bătută cumplit, apoi iarăşi a fost dusă în casa de desfrâu. În această casă, prin descoperirea îngerului, a intrat Alexandru şi, fiind el tânăr de 23 de ani, s-a prefăcut că merge acolo pentru păcat. El a scos-o pe ascuns pe Sfânta din casă, dându-i să îmbrace haina lui, iar el a rămas în casă. Peste puţin timp, văzându-se acest lucru, l-au dus pe Alexandru la dregător. Acela, întrebându-l pe Alexandru pentru ce a făcut aceasta, Mucenicul n-a tăgăduit, ci a mărturisit că şi el este creştin. Pentru aceasta, mai întâi a fost bătut, apoi, prinzând prigonitorii şi pe Sfânta, le-au tăiat degetele mâinilor şi picioarelor şi, ungându-le trupurile peste tot cu catran, i-au aruncat într-o groapă cu foc şi, acolo, şi-au luat Mucenicii fericitul sfârşit” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul X, luna iunie).

Sfântul Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusei (†362), o cetate din Asia Mică ce făcea parte din provincia Bitinia. În timpul împăratului Iulian Apostatul (361-363) trăia în această cetate Episcopul Timotei, care avea de la Dumnezeu darul de a face minuni. Iulian Apostatul a pornit prigoană împotriva Bisericii, iar Sfântul Timotei a intensificat misiunea sa apostolică de vestire a Evangheliei lui Hristos. El îi întărea în credinţă pe credincioşii din eparhia sa în faţa persecuţiilor dispuse de împărat. „Aflând despre el, păgânul Iulian a trimis să-l prindă şi l-a închis în temniţă. Mulţi veneau la Sfântul când era în lanţuri, iar el îi învăţa să creadă în Hristos, adevăratul Dumnezeu. Despre aceasta a fost înştiinţat Iulian, care i-a poruncit să nu mai înveţe despre numele lui Hristos, dar Sfântul Timotei a continuat să-şi împlinească datoria, propovăduind fără teamă pe Mântuitorul. Mâniindu-se, împăratul a trimis pe unul dintre slujitorii săi să-i taie capul Sfântului Timotei, în temniţă. Aşa, vrednicul păstor s-a adus jertfă pe sine, primind cununa muceniciei, întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul X, luna iunie).