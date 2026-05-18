Familia creștină între porunca iubirii și exigența legii (II)

Dacă în prima parte a acestui demers interdisciplinar dedicat familiei creștine am analizat, din perspectivă teologică și juridică, provocările legate de avort și eutanasie, în rândurile care urmează ne vom îndrepta atenția spre alte realități la fel de actuale și sensibile - vio­len­ța domestică, eugenia modernă și selecția prenatală - pentru a evi­den­ția modul în care viața, demni­tatea persoanei și echilibrul familiei sunt apărate deopotrivă de Evanghelie și de lege.

Violența domestică - de la păcat la infracțiune

Sfântul Apostol Pavel spune limpede: „Bărbaților, iubiți pe femeile voastre precum și Hristos a iubit Biserica” (Efeseni 5, 25). Orice act de violență domestică reprezintă o negare directă a acestei iubiri jertfelnice. Sfântul Ioan Gură de Aur avertiza: „Casa unde există frică nu mai este casă, ci robie”.1

Dreptul penal intervine ferm: art. 193 prevede precizări despre „Lovirea sau alte violențe”; de asemenea, Codul penal reiterează pedepsele în art. 199 în cazul violen­ței asupra unui membru de familie. Legea 217/2003, în art. 23, stipulează „Ordinul de protecție”. Toate acestea îl determină pe profesorul Gheorghe Nistoreanu să precizeze: „Violența în familie afectează nu doar victima imediată, ci întreaga ordine socială”.2 De ceva vreme, tot auzim de fenomenul numit femicid; acesta desemnează uciderea unei femei tocmai pentru faptul că este femeie, în contextul violenței din familie, al dominației, al posesivității sau al discriminării de gen. În România, această realitate a primit recent o definire juridică prin Legea nr. 53/2026, adoptată de Parlamentul României și promulgată în lunile martie-aprilie ale acestui an, pentru a oferi protecție sporită victimelor și sancțiuni mai severe agresorilor.

Din perspectivă religioasă, legea respinge orice încercare de a justifica violența prin tradiție, „onoare” sau interpretări deformate ale credinței, reafirmând demnitatea inviolabilă a femeii. În lumina Evan­gheliei, Iisus Hristos a redat femeii locul firesc în comunitate (Efeseni 5, 25), tratând-o cu respect, compasiune și egală demnitate (spre exemplu, Maria Magdalena, samarineanca, femeia adulteră), iar Biserica este chemată să continue această lucrare, privind femeia ca pe un chip viu al lui Dumnezeu.

Una dintre cele mai subtile provocări adresate familiei contemporane nu mai vine astăzi prin agresiune directă asupra vieții, ci prin tentația controlării ei. Dacă în trecut omul era ispitit să distrugă viața deja născută, astăzi progresul geneticii, al embriologiei și al tehnologiilor reproductive îl poate tenta să decidă cine merită sau nu să se nască. Astfel, apare problema eugeniei contemporane, ce nu mai aparține exclusiv istoriei secolului XX, ci devine o realitate bioetică actuală, cu impact direct asupra familiei creștine.

Sfânta Scriptură afirmă limpede că viața umană nu este produsul selecției, ci al iubirii creatoare a lui Dumnezeu. Această antropologie biblică exclude orice criteriu de „utilitate”, „performanță” sau „calitate genetică” în evaluarea persoanei umane. Sfântul Grigorie de Nyssa afirmă: „Chipul lui Dumnezeu nu poate fi măsurat prin frumusețea trupului, nici prin puterea minții, ci prin chemarea la veșnicie”.3 Această afirmație capătă astăzi o actualitate extraordinară, într-o lume în care testele genetice prenatale pot conduce uneori la eliminarea copiilor diagnosticați cu dizabilități sau malformații. Sfântul Maxim Mărturisitorul merge și mai profund: „Nimic din ceea ce Dumnezeu aduce la existență nu este lipsit de rațiune și de scop”.4 Prin urmare, chiar și fragilitatea, boala sau handicapul pot deveni locuri ale lucrării lui Dumnezeu, nu motive de excludere.

În plan juridic, Statul român a înțeles riscurile intervențiilor genetice arbitrare și a introdus mecanisme clare de protecție. Legea nr. 17/2001, prin care România a ratificat Convenția de la Oviedo (Spania) privind drepturile omului și biomedicina, stabilește, prin art. 13: „O intervenție care urmărește modificarea genomului uman nu poate fi întreprinsă decât în scop preventiv, diagnostic sau terapeutic și numai dacă nu urmărește introducerea unei modificări în genomul descendenților”. Această normă reprezintă una dintre cele mai puternice bariere juridice împotriva eugeniei. Totodată, Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, art. 661 alin. (1), subliniază: „Interesul și binele fiin­ței umane prevalează asupra interesului exclusiv al societății ori al științei”. Juristul Valeriu Stoica observă că „dreptul medical contemporan nu poate permite transformarea embrionului într-un simplu obiect al cercetării sau al selecției biologice”.5 La rândul său, bioeticianul Jean-François Mattei avertiza: „Când omul începe să selecteze viața, încetează treptat să o mai contemple ca mister”.6

În acest context, familia creștină este chemată să apere nu perfec­țiunea biologică, ci unicitatea fiecărei persoane, creată „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu” (Facere 1, 26). Iar Statul, prin normele sale bio-juridice, devine aliat al acestei viziuni teologice.

Dacă anterior am arătat cum familia este apărată împotriva agresiunilor morale și biologice, ultimul capitol evidențiază faptul că familia nu are nevoie doar de protecție, ci și de susținere concretă. O familie nu poate trăi exclusiv din idealuri, ci are nevoie de stabilitate economică, siguranță socială și predictibilitate legislativă.

Sfântul Apostol Pavel formulează una dintre cele mai puternice afirmații despre responsabilitatea familială: „Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios” (1 Timotei 5, 8). Responsabilitatea familială devine astfel nu doar o obligație morală, ci o expresie concretă a credinței. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie: „Nu este destul să aduci copii pe lume; trebuie să le pregătești și lumea în care să trăiască”.7

Această responsabilitate este sprijinită astăzi și de Statul român. OUG nr. 111/2010, art. 2 alin. (1), precizează: „Persoanele care au realizat venituri supuse impozitului beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani...” Prin această normă, Statul recunoaște valoarea socială a maternității și paternității. De asemenea, Legea nr. 61/1993, art. 1 alin. (1), menționează: „Se instituie alocația de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor…” Legea nr. 277/2010, art. 1 alin. (1), completează: „Aloca­ția pentru susținerea familiei se acordă în scopul completării veniturilor familiilor cu copii”. În plan constituțional, Consti­tuția României, prin art. 49 alin. (1), afirmă răspicat: „Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență”, iar anterior, prin art. 47 alin. (1): „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protec­ție socială…”

În concluzie, din perspectivă creștină, toate aceste mecanisme juridice nu sunt altceva decât o expresie secularizată a poruncii iubirii aproapelui. Ceea ce Biserica a numit timp de două milenii milostenie, filantropie și purtare de grijă, Statul contemporan numește astăzi pro­tec­ție socială, prestații familiale și solidaritate publică. Prin urmare, familia creștină nu este apărată doar de Altar, de Evanghelie, de ca­non și de rugăciune, ci și de Con­stituție, de Codul civil, de Codul penal, de legislația muncii, de normele bioetice și de sistemul social. Acolo unde Dumnezeu binecuvântează, iar legiuitorul ocrotește, familia poate rămâne cu adevărat „mica Biserică” și, în același timp, fundamentul trainic al societății.

