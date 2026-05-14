Familia creștină, între porunca iubirii și exigența legii

În contextul în care Biserica Ortodoxă Română a proclamat anul 2026 drept Anul omagial al pasto­rației familiei creștine, reflecția asupra familiei depășește dimensiunea strict pastorală și devine o necesitate culturală, juridică și antropologică. Familia nu reprezintă doar cadrul natural al nașterii și educării copiilor, nici doar o convenție socială, ci, înainte de toate, o realitate voită de Dumnezeu, încă din zorii creației: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Facerea 2, 18), iar mai apoi: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup” (Facerea 2, 24).

Casa este o biserică în miniatură, ne învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur. Această exprimare patristică avea să fie preluată constant în teologia ortodoxă sub forma bine cunoscută a conceptului de „biserica de acasă”.

În plan juridic, legiuitorul român recunoaște aceeași importanță structurală, menționând în Consti­tuția României, în art. 48 alin. (1): „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți...” Conform noului Cod civil, se arată că familia reprezintă nucleul normativ al solidarității sociale și al con­tinuității juridice între generații. Astfel, atât Revelația divină, cât și legiuitorul contemporan converg în recunoașterea familiei drept celula fundamentală a societății.

Instituirea familiei nu începe în tribunal, ci în Rai. Dumnezeu nu creează indivizi autonomi, ci persoane chemate la comuniune. Unirea dintre bărbat și femeie precedă orice formă de organizare politică sau juridică, fiind întemeiată ontologic. Mântuitorul, intuind relativizarea căsătoriei, reafirmă caracterul ei sacru: „Deci, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă” (Matei 19, 6). Sfântul Vasile cel Mare, în Canonul 9 din Regulile Mari, subliniază caracterul indisolubil al unirii conjugale și responsabilitatea reciprocă a soților, iar în Regulile morale afirmă: „Căsătoria nu este îngăduință pentru plăcere, ci școală a virtuții și a nașterii de fii pentru Dumnezeu”. În teologia ortodoxă, Cununia este Taină, deoarece harul divin transfigurează iubirea naturală în comuniune sfințitoare.

Legiuitorul român preia această stabilitate și o transpune normativ, în mai multe rânduri. Astfel, în Codul civil al României, în art. 259 alin. (1): „Căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie...” și, același Cod, în art. 309, stipulează: „Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral”. Juristul român Liviu Pop, într-un tratat de drept civil, observă faptul că „obligația de fidelitate nu este doar una morală, ci produce consecințe juridice patrimoniale și personale”. Aceste obligații juridice reproduc aproape integral morala paulină: „Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos” (Galateni 6, 2).

Prin urmare, ceea ce Biserica numește „Taină”, dreptul numește „instituție juridică”, însă ambele urmăresc aceeași finalitate: stabilitatea persoanei, continuitatea generațiilor și ordinea socială.

Continuând firul analizei, dacă familia este Altarul vieții, femeia este, adesea, primul slujitor al acestui Altar. De la Eva, numită „mama tuturor celor vii” (Facere 3, 20), până la Fecioara Maria, care devine „mai cinstită decât heruvimii”, femeia apare, în Sfânta Scriptură, drept purtătoare a vieții și colaboratoare la planul mântuirii. În Noul Testament, Femeile Mironosițe devin primele martore ale Învierii, fapt de o semnificație extraordinară în contextul lumii antice. Sfântul Grigorie de Nyssa scria: „Prin femeie a intrat viața în lume, iar prin credința femeii a fost vestită biru­ința asupra morții”.

Această viziune teologică este susținută astăzi prin norme juridice concrete. Astfel, Codul muncii, art. 60 alin. (1) lit. c), interzice concedierea salariatei gravide, aflate în concediu de maternitate sau în concediu pentru creșterea copilului și OUG 158/2005, art. 2 alin. (1), garantează concediul de maternitate și indemnizația aferentă. Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse, art. 1, protejează femeia împotriva discriminării profesionale. În cazurile dramatice de abuz, Legea 217/2003, art. 23, permite emiterea ordinului de protecție împotriva agresorului și, nu în ultimul rând, Codul penal, prin art. 199, califică distinct violența exercitată asupra membrilor familiei. Profesorul Corneliu Bîrsan observa că „protecția familiei începe cu protec­ția celui mai vulnerabil membru al ei”, care, de cele mai multe ori, poate fi femeia. Prin urmare, femeia pe care Biserica o cinstește ca mamă, soție, mironosiță sau muceniță este apărată astăzi și de legiuitor, care transformă demnitatea într-un drept exigibil.

Dreptul la viață și provocarea avortului - între darul divin și responsabilitatea juridică

Una dintre cele mai sensibile teme care ating familia contemporană este problema vieții prenatale. Pentru tradiția biblică, omul nu devine persoană în momentul nașterii, ci din clipa chemării sale la existență de către Dumnezeu. Profetul Ieremia primește această revelație fundamentală: „Mai înainte de a te fi zămislit în pântece te-am cunoscut și mai înainte de a ieși din pântece te-am sfințit” (Ieremia 1, 5). Psalmistul exprimă aceeași conștiință a prezenței divine în viața intrauterină: „Tu ai întocmit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai țesut în pântecele maicii mele” (Psalmul 138, 13). În tradiția patristică, condamnarea avortului apare încă din epoca apostolică. În Didahia celor Doisprezece Apostoli citim limpede: „Să nu ucizi copil prin avort și nici pe cel născut să nu-l omori”. Sfântul Vasile cel Mare este și mai categoric: „Cea care a stricat cu meșteșugire fătul poartă răspunderea omorului”.

Din perspectivă juridică, Statul român nu califică în mod absolut avortul drept infracțiune, însă îl supune unor condiții stricte. Codul penal, art. 201 alin. (1) mențio­nează: „Întreruperea cursului sarcinii, săvârșită în afara instituțiilor medicale autorizate ori de către o persoană care nu are această calitate, se pedepsește...” Prin urmare, legiuitorul protejează atât integritatea femeii, cât și demnitatea actului medical. În încercarea unei concesii, profesorul Tudorel Toader remarca: „Dreptul penal contemporan nu ignoră autonomia corporală a femeii, însă nu poate ignora nici dimensiunea socială și morală a vieții prenatale”.

Astfel, familia creștină este chemată să apere viața prin conștiință morală, iar Statul prin reglementare și control juridic.

Eutanasia și demnitatea persoanei - între suferință, libertate și lege

Dacă avortul pune în discuție începutul vieții, eutanasia provoacă întrebări dramatice privind sfâr­și­tul ei. Porunca divină „Să nu ucizi!” (Ieșire 20, 13) nu privește doar relația cu aproapele, ci și raportarea omului la propria existență, care nu îi aparține în mod absolut.

Cartea lui Iov oferă una dintre cele mai profunde reflecții asupra suferinței. Deși încercat cumplit, Dreptul Iov nu revendică dreptul de a-și suprima viața, ci rămâne în dialog cu Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur scria: „Suferința purtată cu răbdare devine altar al desăvârșirii”.

În plan juridic, dreptul românesc nu recunoaște eutanasia activă. În consecință, Codul penal, prin art. 188, afirmă categoric: „Uciderea unei persoane se pedepsește...”, iar prin Codul penal, art. 191, se lămu­rește „determinarea sau înlesnirea sinuciderii... se pedepsește”. Prin aceste articole, Statul afirmă că viața umană este indisponibilă chiar și sub pretextul compasiunii. Profesorul Vintilă Dongoroz (cel mai mare penalist român din toate timpurile) declara: „Consimță­mân­tul victimei nu transformă suprimarea vieții într-un act licit”. În felul acesta, Biserica și legiuitorul converg în apărarea vieții până la moartea naturală.

Într-o primă concluzie, în lumina Revelației, a învățăturii patristice și a normelor juridice contemporane, atât avortul, care atentează la taina începutului vieții, cât și eutanasia, care revendică arbitrar controlul asupra sfârșitului ei, demonstrează că apărarea demnității persoanei umane de la concepție până la moartea naturală rămâne deopotrivă o poruncă a lui Dumnezeu, o responsabilitate a familiei creștine și o obligație fundamentală a statului de drept.