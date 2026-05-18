Sf. Sfinţit Mc. Patrichie, Episcopul Prusei, şi cei împreună cu el

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 19 Mai 2026

Sfântul Sfinţit Mucenic Patrichie († 362) a trăit în secolul al IV-lea şi a fost episcop în oraşul Prusa din Bitinia (Asia Mică). Astăzi, pe locul acestei cetăți antice se află oraşul Bursa din Turcia. În timpul împăratului Iulian Apostatul (361-363), în oraşul Prusa a fost construit un templu păgân în cinstea zeului Esculap, a cărui statuie era în acest loc de cult. Acest zeu era considerat de păgâni vindecător de boli. S-a făcut acest lucru pentru că oraşul avea „izvoare de ape fierbinţi”, unde veneau oameni bolnavi să se vindece. Dregătorul imperial al Bitiniei, Iuliu, s-a vindecat la aceste ape. „El nu s-a mulţumit numai cu jertfa de închinare către Esculap, ci a socotit să silească şi pe creştini la cinstirea idolilor şi la slujirea acestui zeu păgân” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul IX, luna mai). Episcopul Patrichie a mers îna­intea dregătorului şi, cu multă îndrăzneală, i-a aratat că sursa vindecării sale sunt apele termale făcute de Dumnezeu la zidirea lumii, spre binele oamenilor, şi nu „un zeu fără de viaţă”. Dregătorul s-a mâniat şi a ordonat ca Sfântul Patrichie „să fie aruncat în clocotul apelor, dar episcopul a ieşit nevătămat, mărturisind cu şi mai mare tărie pe Hristos”. Apoi a poruncit să i se taie capul şi aşa a primit cununa muceniciei Sfântul Patrichie.

