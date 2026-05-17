Visul de unire în credință al unui neam

Catedrala Naţională, care se împodobeşte acum cu pictura în mozaic, reprezintă împlinirea visului înaintaşilor noştri uniţi într-un cuget în credinţa ortodoxă. O catedrală este locul de unde arhiereul vesteşte cuvântul bun poporului drept credincios, iar o catedrală naţională este un simbol de dăinuire a neamului şi de biruinţă asupra oricărei încercări, cu ajutorul lui Hristos, cel care întăreşte. Deşi e un lucru greu şi nu poate fi realizat într-o perioadă scurtă, având în vedere dimensiunile, dar şi situaţia locului, înălţarea catedralei este cu atât mai mult dovada tăriei de caracter şi a credinţei profunde a celor care o zidesc.

Piatra de temelie a noii Catedrale Patriarhale a fost aşezată în 2007, la scurt timp după întronizarea celui de-al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel. Ulterior, lucrările au demarat şi au ţinut cont de complexitatea situaţiei acelui loc, unde avea să se înalţe bijuteria pe care o vedem astăzi din mai multe colţuri ale Capitalei. Terenul nu a fost unul extrem de prielnic şi de aceea a fost nevoie de lucrări speciale pentru fundaţie, iar lucrările de o asemenea amploare au însemnat sacrificiu şi dăruire de sine atât din partea proiectanţilor, cât şi din partea executanţilor. Peste toate acestea veghează neobosit Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și con­s­trucții bisericești al Patriarhiei Române, este cel care urmăreşte îndeaproape şantierul catedralei încă din 2007. Preacucernicia sa ştie prin ce dificultăţi au trecut echipele de muncitori, dar şi împlinirea sufletească pe care au avut-o toţi după fiecare mare etapă de construcţie. Încă de la nivelul subsolului, noua Catedrală Patriarhală a însemnat o mare provocare pentru constructori. Dar cu simţ de răspundere şi profesionalism, echipele au reuşit să aibă succes şi să înalţe biserica.

Românii ortodocşi au sprijinit construcţia catedralei

Toţi creştinii ortodocşi români cu inimă bună, atât cei din ţară, cât şi cei din diaspora, au înţeles să sprijine construcţia noii catedrale. Astfel, eparhiile au răspuns la apelul Sfântului Sinod de a sprijini construcţia, urmând ca binefăcătorii să fie pomeniţi la Altarul catedralei.

Catedrala face parte dintr-un complex de clădiri, ea fiind în centrul acestora. Pe lângă biserică, în complex vor mai fi clădiri cu destinaţie social-filantropică, de pelerinaj şi administrativ. Când se va finaliza construcţia, complexul va reprezenta un centru de atracţie pentru pelerini, dar şi pentru turiştii care vizitează Capitala.

Un paraclis cu o activitate bogată

Pe moment, până vor începe slujbele în catedrală, în curtea acesteia a fost construit un paraclis frumos, al cărui eclesiarh este preacuviosul părinte arhimandrit Ciprian Grădinaru. Voluntarii paraclisului au avut de-a lungul anilor o contribuţie deosebită în lucrarea social-filantropică a Bisericii, prin multe proiecte adresate mai ales celor care suferă de boli, în spitale din Bucureşti şi din ţară.

În Anul Centenar de la Marea Unire a fost sfinţit Altarul Catedralei Naţionale, în data de 25 noiembrie 2018, iar în Anul Centenar de la ridicarea în rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române, catedrala a primit sfinţirea picturii la stadiul datei de 26 octombrie 2026, precum şi restul construcţiei, în interior şi exterior. La ambele sfinţiri, oaspete de onoare a fost Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.