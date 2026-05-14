Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfinţit Mc. Terapont, Episcopul Ciprului

Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfinţit Mc. Terapont, Episcopul Ciprului

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 14 Mai 2026

Sfântul Mucenic Isidor din Hios (†251) a fost contemporan cu împăratul roman persecutor al creştinilor, Deciu (249-251). El era de neam din Alexandria, fiind soldat în armata romană având rangul „ce se numea opti­on”. Legiunea din care făcea parte se afla în Alexandria sub conducerea lui Numerian, care era împotriva creştinilor. Sfântul Isidor era creştin, fiind un soldat viteaz şi cu o viaţă „plăcută lui Dumnezeu, pentru că îşi ducea zilele în feciorie, rugăciune şi fapte bune”.

Împăratul a poruncit legiunii conduse de Numerian să se mute din Alexandria în insula Hios. Unul dintre soldaţi pe nume Iuliu, păgân şi invidios pe vitejia Sfântului Isidor, l-a denunţat conducătorului Numerian că este creştin. Sfântul a fost chemat de Numerian, care l-a pus să jertfească idolilor. În urma refuzului Sfântului, Numerian „a poruncit să i se taie capul şi aşa a luat Sfântul Isidor cununa muceniciei pentru Domnul” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii ­Ortodoxe Române, volumul IX, luna mai).

Sfântul Sfinţit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului (sec. IV), a ales viaţa călugărească, ajungând episcop în insula Cipru. „A săvârşit lupta nevoinţei şi s-a săvârşit în Domnul cu sfinţenie. Cinstitele lui moaşte au fost duse la Constantinopol, când agarenii, sfătuindu-se ca să năvălească asupra insulei Cipru, însuşi Sfântul, prin descoperire, a poruncit unor creştini să-i mute trupul” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul IX, luna mai). Sfântul Sfinţit Mucenic Terapont săvârşeşte pururea minuni celor ce-i cer ajutorul cu credinţă prin rugăciune stăruitoare.

 

