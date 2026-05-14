Sfânta Muceniţă Glicheria (†138) „a trăit în zilele împăratului roman Antonin Piul (138-161) şi a guvernatorului Savin, care stăpânea în Grecia”. Ea era creştină din Traianopole, cetate a Traciei.
Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfinţit Mc. Terapont, Episcopul Ciprului
Sfântul Mucenic Isidor din Hios (†251) a fost contemporan cu împăratul roman persecutor al creştinilor, Deciu (249-251). El era de neam din Alexandria, fiind soldat în armata romană având rangul „ce se numea option”. Legiunea din care făcea parte se afla în Alexandria sub conducerea lui Numerian, care era împotriva creştinilor. Sfântul Isidor era creştin, fiind un soldat viteaz şi cu o viaţă „plăcută lui Dumnezeu, pentru că îşi ducea zilele în feciorie, rugăciune şi fapte bune”.
Împăratul a poruncit legiunii conduse de Numerian să se mute din Alexandria în insula Hios. Unul dintre soldaţi pe nume Iuliu, păgân şi invidios pe vitejia Sfântului Isidor, l-a denunţat conducătorului Numerian că este creştin. Sfântul a fost chemat de Numerian, care l-a pus să jertfească idolilor. În urma refuzului Sfântului, Numerian „a poruncit să i se taie capul şi aşa a luat Sfântul Isidor cununa muceniciei pentru Domnul” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul IX, luna mai).
Sfântul Sfinţit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului (sec. IV), a ales viaţa călugărească, ajungând episcop în insula Cipru. „A săvârşit lupta nevoinţei şi s-a săvârşit în Domnul cu sfinţenie. Cinstitele lui moaşte au fost duse la Constantinopol, când agarenii, sfătuindu-se ca să năvălească asupra insulei Cipru, însuşi Sfântul, prin descoperire, a poruncit unor creştini să-i mute trupul” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul IX, luna mai). Sfântul Sfinţit Mucenic Terapont săvârşeşte pururea minuni celor ce-i cer ajutorul cu credinţă prin rugăciune stăruitoare.