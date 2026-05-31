În Lunea Rusaliilor sărbătorim Preasfânta Treime, adică pe Dumnezeu‑Tatăl „Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor”; pe Dumnezeu‑Fiul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, „Unul‑Născut, Care din Tatăl S‑a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s‑au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S‑a pogorât din ceruri şi S‑a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S‑a făcut om. Şi S‑a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S‑a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S‑a înălţat la ceruri şi șade de‑a dreapta Tatălui. Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit”. Îl sărbătorim, de asemenea, şi pe Dumnezeu Duhul Sfânt, „Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci”.

Pentru noi, creştinii ortodocşi, credinţa în Sfânta Treime este fundamentală. Nu putem fi ortodocşi dacă nu credem în Preasfânta Treime. Această credinţă se bazează pe revelaţia supranaturală din paginile Sfintei Scripturi, unde Dumnezeu ne descoperă taina comuniunii de iubire a Persoanelor Preasfintei Treimi. Adică credinţa noastră într‑un singur Dumnezeu Întreit în Persoane, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Acest adevăr este mărturisit şi de Crezul Bisericii Ortodoxe, alcătuit la primele două sinoade ecumenice de la Niceea (325) şi Constantinopol (381).

Cinstim Preasfânta Treime pentru că toată lucrarea sfințitoare a Bisericii se săvârșește în numele Persoanelor Sfintei Treimi, dar și pentru a arăta că opera de mântuire a neamului omenesc este lucrarea comună a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

În Biserica Ortodoxă Română, sărbătoarea Sfintei Treimi este legată de Duminica Cincizecimii, fiind prăznuită în Lunea Rusaliilor. Cu prilejul acestui praznic luminat, preamărim prin laude şi cântări duhovniceşti Persoanele Preasfintei Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, rugându‑ne totdeauna: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, miluieşte‑ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!