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Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Ier. Mitrofan, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr

Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Ier. Mitrofan, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr

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Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 04 Iunie 2026

Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel (sec. III-IV) sunt prăznuiţi la 4 iunie încă din vechime. Sunt cei mai cunoscuţi martiri de la începuturile creştinismului în ţara noastră. Ei fac parte din numărul de 36 de Mucenici care au fost martirizaţi pentru Hristos în cetatea Noviodunum (astăzi, Isaccea), la finalul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea.

După sfârşitul mucenicesc al Sfinţilor Zotic, Atal, Camasie şi Filip, trupurile lor au fost aşezate de creştini „într-o criptă, numită martirion, din localitatea Niculiţel” (judeţul Tulcea), unde se aflau şi alte moaşte de martiri. Deasupra criptei creştinii au ridicat o biserică de piatră. Năvălirile barbare au făcut ca această biserică să se piardă şi să nu se mai ştie locul unde au fost aşezate moaştele Sfinţilor Zotic, Atal, Camasie şi Filip.

„Cu voia lui Dumnezeu, moaştele lor sfinte au fost descoperite în vara anului 1971, aceasta făcându-se în urma unor ploi abundente, apa abătută pe o uliţă lăturalnică din Niculiţel scoţând la iveală cupola de piatră a criptei, tăinuită până atunci, care se afla sub ruinele vechii biserici creştine. În interiorul criptei erau moaştele celor patru Mucenici, sub înscrisurile: Aici şi acolo sângele Martirilor, şi al doilea: Martirii lui Hristos: Zotticos, Atalos, Camasis şi Filippos. Tot acolo, în partea de jos a criptei, s-au descoperit, în două vase de ceramică, rămăşiţe de oseminte amestecate cu țărână, ale altor doi Mucenici, fără a li se cunoaşte numele” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, în volumul X, luna iunie). Moaştele Sfinţilor Zotic, Atal, Camasie şi Filip se găsec la Mănăstirea Cocoş, din judeţul Tulcea.

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