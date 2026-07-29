Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Sfinţit Mc. Valentin, Episcopul Umbriei

Sfinţii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic (sec. I) fac parte dintre cei 70 de Ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos. „Strădania lor pentru răspândirea credinţei creştine a fost, adesea, tot atât de însemnată precum este cea a Sfinţilor 12 Apostoli. Pentru primejdiile prin care au trecut şi pentru muceniceasca moarte, pe care cei mai mulţi au îndurat-o, din dragoste pentru Hristos şi pentru oameni, Biserica a rânduit a se face pomenirea în fiecare an, în ziua de 30 iulie, mulţumindu-le şi preamărind ostenelile şi pătimirile lor apostoleşti” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul XI, luna iulie).

Sfântul Apostol Sila a propovăduit Evanghelia, mai întâi, însoţindu-l pe Sfântul Apostol Pavel. „Când Apostolii au statornicit că păgânii care vin la credinţă nu mai au trebuinţă de rânduielile Legii Vechi, scriind şi o scrisoare pentru creştinii din Antiohia, atunci, printre Apostolii care au mers la Antiohia să ducă scrisoarea, s-a aflat şi Apostolul Sila. Tot împreună cu Apostolul Pavel a străbătut Siria şi Cilicia, întărind Biserica cu darul lui Dumnezeu. Mergând, apoi, în Derbe şi în Listra, au luat de acolo pe Timotei şi s-au dus în Macedonia, la Filipi. Aici, Pavel şi Sila au fost prinşi şi închişi în temniţă, pentru propovăduirea lor, puşi cu picioarele în butuci şi au primit multe lovituri. Dar, un cutremur a rupt încuietorile temniţei, iar temnicerul, lepădându-se de păgânătate, s-a botezat, el şi toată casa lui. S-au dus, apoi, la Amfipoli şi în Tesalonic. De aici, urmăriţi de iudei, Sila şi Timotei s-au dus în Bereea, iar Pavel a mers la Atena, în Areopag, şi apoi la Corint, unde Apostolul Pavel l-a hirotonit pe Sila episcop al Corintului. Deci, mult ostenindu-se la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, şi semne şi minuni făcând, Sila s-a dus către Domnul” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul XI, luna iulie).

Sfântul Apostol Silvan a vestit Evanghelia alături de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Amândoi Apostolii îl pomenesc pe Silvan în epistolele lor. „Tradiţia spune că Sfântul Silvan a fost sfinţit episcop al Tesalonicului şi, suferind multe pătimiri pentru vestirea credinţei, s-a suit la Hristos, Dătătorul cununilor” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul XI, luna iulie).

Sfântul Apostol Crescent a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel, alături de care a propovăduit Evanghelia. Apostolul Pavel l-a trimis, mai întâi, în Galatia, apoi în Galia şi în alte ţări mai îndepărtate. Întorcându-se în Răsărit, a fost sfinţit episcop în Galatia şi s-a sfârşit muceniceşte în timpul domniei împăratului Traian (98-117).

Sfântul Apostol Epenet este şi el ucenic al Sfântului Apostol Pavel. Este pomenit de acesta în Epistola sa către Romani, când scrie: „Îmbrăţişaţi pe Epenet, iubitul meu, care este pârga Asiei, în Hristos” (Romani 16, 5). Epenet a fost sfinţit episcop al Cartaginei şi, după o viaţă închinată vestirii Evangheliei, cu pace s-a mutat la Domnul.

Sfântul Apostol Andronic este unul din cei mai cunoscuţi ucenici ai Sfântului Apostol Pavel. Este pomenit de acesta în Epistola către Romani, ca unul care a suferit pentru credinţă (Romani 16, 7). „A fost sfinţit episcop în Panonia, iar la urmă s-a mutat la Domnul” (Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, volumul XI, luna iulie).