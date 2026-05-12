Licitație la Parohia Cândești, județul Buzău

Data: 15 Mai 2026

Parohia Cândești din comuna Vernești, județul Buzău, Protopopiatul Buzău I, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Voievozi”, monument istoric de clasa B. Suprafața de pictat, conform devizului, este de 740 mp, iar parohia este de gradul I rural. Licitația va avea loc în data de 15 iunie 2026, ora 10:00, la sediul parohiei. Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Dumitru Trăistaru, tel.: 0727.563.078.

 

