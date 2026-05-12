Licitaţie la Parohia Ţintea, Bâicoi, jud. Prahova

Data: 12 Mai 2026

Parohia Ţintea, Arhiepiscopia Bucureştilor, Protoieria Câmpina, judeţul Prahova, organizează licitaţie în vederea adjudecării lucrărilor de pictură în tehnica tempera, pentru o suprafaţă de aproximativ 220 m2, la capela din cimitirul parohiei cu hramul „Buna Vestire”.

Licitaţia va avea loc la biserica parohiei Ţintea, respectiv pe strada Albăstrelelor nr. 16, oraş Băicoi, jud. Prahova în ziua de 31 mai 2026, ora 13.

Informaţii privind devizul lucrărilor de pictură pot fi obţinute de la preotul Gugu David, tel: 0741042831 şi pe e-mail gugudavid2012@yahoo.com.