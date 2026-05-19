Licitație la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil"-Dudești, județul Brăila

Licitație la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”-Dudești, județul Brăila

Data: 20 Mai 2026

Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”-Dudești, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Protopopiatul Însurăței, județul Brăila, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare pictură murală în tehnica frescă, la biserica parohială. Suprafața totală de restaurat este de 400 mp. Parohia este de categoria I rural. Licitaţia va avea loc în data de 11 iunie 2026, ora 10:00, la sediul parohiei din loc. Dudești, str. Primăriei nr. 12, jud. Brăila. Informații suplimentare se pot obține de la pr. paroh Petre Ioan, telefon: 0766.514.284.

 

