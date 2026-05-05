Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 08 Mai 2026

Arhiepiscopia Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante: diacon la Parohia Măicăneasa, Protoieria Sector 1 Capitală; diacon (fracțiune de normă ½) la Parohia Teiul Doamnei Ghika, Protoieria Sector 2 Capitală; preot paroh la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” - Titan, Protoieria Sector 3 Capitală; preot paroh la Parohia Dumbrăvești, localitatea Dumbrăvești, județul Prahova, Protoieria Vălenii de Munte. Perioada de candidare se încheie la 31 mai 2026. 

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri