Ziarul Lumina Anunțuri Lucrări de pictură la Parohia Pietroșani, județul Prahova

Lucrări de pictură la Parohia Pietroșani, județul Prahova

Data: 08 Mai 2026

Parohia Pietroșani (de categoria a II-a), comuna Puchenii Mari, sat Pietroșani, Protoieria Ploiești Sud, organizează în data de 28 mai 2026, ora 12:00, la sediul parohiei, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare pictură murală în tehnica tempera a bisericii parohiale. Ofertele de execuție, însoțite de portofoliul de lucrări, pot fi depuse la sediul parohiei: sat Pietroșani, comuna Puchenii Mari, nr. 759, jud. Prahova, sau transmise pe adresa de e-mail: dobreimihai@yahoo.ro, până în data de 27 mai 2026. Informații suplimentare pot fi obținute la preot paroh Mihai Dobre, telefon: 0726.485.325. 

 

