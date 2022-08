Data: 23 Aug, 2022

Acum 65 de ani, la 29 iulie 1957, a fost înfiinţată Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) pentru reglementarea şi controlul energiei nucleare, după ce, pe fondul declanşării unei curse a înarmărilor în anii ‘50, tot mai multe voci au afirmat necesitatea utilizării în scopuri paşnice a tehnologiei nucleare.

Primul discurs important în acest sens a fost cel al preşedintelui american Dwight D. Eisenhower, susţinut la 8 decembrie 1953 în faţa Adunării Generale a ONU şi intitulat „Atomi pentru Pace”, care pleda pentru folosirea energiei nucleare în scopuri paşnice și care avea să reprezinte unul dintre momentele ce au stat la baza întemeierii AIEA, în cadrul ONU.

Misiunea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică este strâns legată de tehnologia nucleară şi modalităţile de utilizare a acesteia, fie că este vorba despre aceasta ca armă sau ca instrument științific ori de utilitate practică.

În octombrie 1957, delegaţii la prima conferinţă generală au decis stabilirea sediului agenţiei la Viena. Agenţia are încă două birouri regionale la Toronto (din 1979) şi la Tokyo (din 1984), precum şi două birouri de legătură în New York (din 1957) şi la Geneva (din 1965). Agenţia gestionează laboratoare specializate în tehnologie nucleară la Viena şi Seibersdorf, deschise în 1961, şi, în acelaşi an, la Monaco, arată www.iaea.org.

Organismul principal de conducere este Secretariatul AIEA, cu sediul la Viena, condus de un director general, numit pentru o perioadă de patru ani, asistat de şase directori generali adjuncţi.