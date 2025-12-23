Rezultate Concurs: „La Centenarul Patriarhiei Române”

Data: 20 Ianuarie 2026

Careul de cuvinte încrucişate cu tema „La centenarul Patriarhiei Române” a avut ca termen-limită de trimitere a scrisorilor sau mesajelor de răspuns ziua de 10 ianuarie 2026. Vă adresăm calde mulţumiri tuturor celor care ne-au transmis urări de bine pentru noul an, Anul Centenar al Patriarhiei Române. Din partea noastră, vă dorim multă sănătate, binecuvântare şi ajutor de la Dumnezeu în tot ceea ce faceţi!

„La centenarul Patriarhiei Române”

Lista câştigătorilor (în ordinea alfabetică a numelor de familie)

Facem menţiunea că au răspuns corect şase participanţi. Au fost consideraţi câştigători şi cei care au avut o greşeală care poate fi discutabilă.

Numele celor care au completat corect careul: Bucur ­Marin, Dumitru Ion, Maniţiu Că­lin, Raia Maria, Stanomir Alexandri­na, Timofte Ioan.

Numele celor care au avut o greşeală: Buturugă Marin, Chiriţă Damian, Ciolcan Geo, Ciornei Nicolae, Cos­ma Alexandra Silvia, Cretan Grigore Marius, Cre­tan Marius, Dascălu Elena, Diaconiţa Dumitru, Dinea Cornel Olimpiu, Dumitru Ian­cu, Dumitru Ilina, Ho­ca Valer Nicolae, Ilie Petru Alexandru, Ivănoiu Leonard, Luca Ana, Luca Victor, Manole Giorgică, Moroianu Mihaela, Neagu Niculae, Oatu Marian, Pascaru Ioan, Stănescu Constantin, Stoi­ca Ioa­na, Stoica Valentina, Şuveţi Gheorghe, pr. Teliceanu Ştefan Daniel, Zamfir Tudora.

Vechiul nostru prieten Bucur Marin ne propune şi o meditaţie creştină versificată:

Ţineţi-vă bine

Ţineţi-vă bine

Sfântului Cuvânt,

Val, nu vă doboare

Rafalei de vânt.

Ţineţi-vă bine,

Nu-i sfat ruşinos,

Lumea să vă strige

„Nebunii lui Hristos”.

Ţineţi-vă bine,

Ochii sunt pe voi,

Din cele ale Scripturii

Nu daţi înapoi.

Ţineţi-vă bine,

Nu-i lăsaţi fisură,

Demonul pe-acolo

Vine şi vă fură.

Ţineţi-vă bine,

Ţineţi-vă tari,

Voi sunteţi luminii,

Bravii săi stejari.

În zilele următoare vă rugăm să ne transmiteţi opţiunile dumneavoastră (abonamente sau cărţi din colecţia „Media Christiana”) pentru a vă putea expedia premiile.

Vă mulţumim pentru participare şi vă aşteptăm la următoarele concursuri.