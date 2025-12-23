Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Timp liber Rezultate Concurs: „La Centenarul Patriarhiei Române”

Rezultate Concurs: „La Centenarul Patriarhiei Române”

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Timp liber
Data: 20 Ianuarie 2026

Careul de cuvinte încrucişate cu tema „La centenarul Patriarhiei Române” a avut ca termen-limită de trimitere a scrisorilor sau mesajelor de răspuns ziua de 10 ianuarie 2026. Vă adresăm calde mulţumiri tuturor celor care ne-au transmis urări de bine pentru noul an, Anul Centenar al Patriarhiei Române. Din partea noastră, vă dorim multă sănătate, binecuvântare şi ajutor de la Dumnezeu în tot ceea ce faceţi!

„La centenarul Patriarhiei Române”

Lista câştigătorilor (în ordinea alfabetică a numelor de familie)

Facem menţiunea că au răspuns corect şase participanţi. Au fost consideraţi câştigători şi cei care au avut o greşeală care poate fi discutabilă. 

Numele celor care au completat corect careul: Bucur ­Marin, Dumitru Ion, Maniţiu Că­lin, Raia Maria, Stanomir Alexandri­na, Timofte Ioan.

Numele celor care au avut o greşeală: Buturugă Marin, Chiriţă Damian, Ciolcan Geo, Ciornei Nicolae, Cos­ma Alexandra Silvia, Cretan Grigore Marius, Cre­tan Marius, Dascălu Elena, Diaconiţa Dumitru, Dinea Cornel Olimpiu, Dumitru Ian­cu, Dumitru Ilina, Ho­ca Valer Nicolae, Ilie Petru Alexandru, Ivănoiu Leonard, Luca Ana, Luca Victor, Manole Giorgică, Moroianu Mihaela, Neagu Niculae, Oatu Marian, Pascaru Ioan, Stănescu Constantin, Stoi­ca Ioa­na, Stoica Valentina, Şuveţi Gheorghe, pr. Teliceanu Ştefan Daniel, Zamfir Tudora.

Vechiul nostru prieten Bucur Marin ne propune şi o meditaţie creştină versificată:

Ţineţi-vă bine

Ţineţi-vă bine
Sfântului Cuvânt,
Val, nu vă doboare
Rafalei de vânt.

Ţineţi-vă bine,
Nu-i sfat ruşinos,
Lumea să vă strige 
„Nebunii lui Hristos”.

Ţineţi-vă bine,
Ochii sunt pe voi,
Din cele ale Scripturii
Nu daţi înapoi.

Ţineţi-vă bine,
Nu-i lăsaţi fisură,
Demonul pe-acolo
Vine şi vă fură.

Ţineţi-vă bine,
Ţineţi-vă tari,
Voi sunteţi luminii,
Bravii săi stejari.

În zilele următoare vă rugăm să ne transmiteţi opţiunile dumneavoastră (abonamente sau cărţi din colecţia „Media Christiana”) pentru a vă putea expedia premiile.

Vă mulţumim pentru participare şi vă aşteptăm la următoarele concursuri.

Citeşte mai multe despre:   concurs
vezi toate ›Alte articole din Timp liber
  • La Centenarul Patriarhiei Române Timp liber
    La Centenarul Patriarhiei Române

    La final de an, vă invităm la tradiţionalul nostru concurs de enigmistică ortodoxă, dotat cu premii şi felicitări. Vă propunem un careu de cuvinte încrucişate.   ORIZONTAL:   1) Primul

    23 Dec, 2025
TOP 6 Timp liber