Careul de cuvinte încrucişate cu tema „Sănătate sufletească şi trupească” a avut ca termen-limită de trimitere a scrisorilor sau mesajelor de răspuns ziua de 10 ianuarie 2025. Vă adresăm calde mulţumiri
La Centenarul Patriarhiei Române
La final de an, vă invităm la tradiţionalul nostru concurs de enigmistică ortodoxă, dotat cu premii şi felicitări. Vă propunem un careu de cuvinte încrucişate.
ORIZONTAL:
1) Primul patriarh al României, întronizat la 1 noiembrie 1925 - Al șaselea patriarh al României, întronizat la 30 septembrie 2007, ctitorul Catedralei Mântuirii Neamului
2) Numele de familie al celui de-al cincilea patriarh al României (1986-2007) - Loc de pătimire pentru mulți mărturistori ai credinței creștine în perioada comunistă (Târgu)
3) TRINITAS, canal de comunicare audio și online a dreptei credințe - Hrana poporului ieșit din robie, din Egipt către Țara Făgăduinței
4) Imediat (reg.) - Numele de familie al unui episcop-vicar din vestul țării (Emilian) - Intră Benedict!
5) Mitropolitul Laurențiu - Sfânta ocrotitoare a Catedralei Patriarhale istorice din București, împreună cu fiul ei, Sf. Împărat Constantin - Oraș din Israel unde se află o biserică înălțată pe mormântul Sf. Mare Mucenic Gheorghe
6) Specie de uliu - Măsurile lui Cuza Vodă - Protopsalt vestit, conducătorul Grupului psaltic
TRONOS al Catedralei Patriarhale (Mihail)
7) Ferdinand, suveranul în timpul domniei căruia Biserica Ortodoxă Română a fost înălțată la rangul de Patriarhie - Literă chirilică - Soluție finală la șah
8) Munte și turn de televiziune la Belgrad - Cămăși cu altițe
9) Localitatea botoșăneană în care s-a născut Sf. Cuvios Cleopa de la Sihăstria, la 10 aprilie 1912 - Paza minții se îndreaptă asupra lui, după înțelepciunea filocalică
10) A noastră începe cu anul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos - Sfântul Cuvios Părinte de la Antim, isihast în inima Bucureștilor
11) Catedrala Mântuirii Neamului, astăzi (pl.) - Consiliul eparhial (abr.)
12) Primul președinte al României de după 1989, trecut la cele veșnice în Anul Centenar al Patriarhiei Române, 2025 - Numele de familie al Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici
VERTICAL:
1) Români vestiți pentru evlavia lor creștină și pentru păstrarea tradițiilor strămoșești
2) Sfânt basarabean, omagiat de TRINITAS TV prin filmul „Cu potirul printre obuze” - Lanț muntos între Europa și Asia
3) Unul dintre sfinții Brâncoveni - Aduși la aceeași înălțime
4) Condici din vechile cronici - Perioade din istoria omenirii, cu trăsături bine definite
5) Trei din pronaos! - În centru la Topoloveni! - Sfântul Munte, unde s-au nevoit sfinții cuvioși români Nifon și Petroniu de la Prodromu, Nectarie Protopsaltul și Dionisie Vatopedinul
6) Numele a doi celebri profesori de teologie de la București și Sibiu - Neofit Cretanul
7) Cea a Sfinților Români este prima după Rusalii - Sauca, fără comparație!
8) Asociația Crescătorilor de Albine (abr.) - Așa am ieșit din pântecele maicilor noastre și așa ne întoarcem în pământ (vezi Iov 1, 21)
9) Mama Sfântului Grigorie Teologul - Unul dintre cei trei fii ai lui Noe, strămoșul europenilor
10) Inimă de vicar! - Cotidianul Patriarhiei Române (pl.)
11) Eugen Neagoe - Numele de familie al Sf. Cuvios Arsenie Mărturisitorul de la Prislop - Strămoșii noștri, încreștinați de Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat
12) Ministrul cultelor și artelor din anul 1925, susținător entuziast al înființării Patriarhiei Române (Alexandru) - Bucuria de iarnă a copiilor
Așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin scrisori, la adresa redacției din București (Bd. Regina Maria nr. 1, sector 4) sau la adresa de e-mail: lumina@patriarhia.ro, până vineri, 10 ianuarie 2026.
Câştigătorii vor primi cărţi din colecţia „Media Christiana” şi abonamente la Ziarul Lumina şi la Lumina de Duminică.