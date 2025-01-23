La Centenarul Patriarhiei Române

Data: 23 Decembrie 2025

La final de an, vă invităm la tradiţionalul nostru concurs de enigmistică ortodoxă, dotat cu premii şi felicitări. Vă propunem un careu de cuvinte încrucişate.

ORIZONTAL:

1) Primul patriarh al României, întronizat la 1 noiembrie 1925 - Al șaselea patriarh al României, întronizat la 30 septembrie 2007, ctitorul Catedralei Mântuirii Neamului

2) Numele de familie al celui de-al cincilea patriarh al României (1986-2007) - Loc de pătimire pentru mulți mărturistori ai credinței creștine în perioada comunistă (Târgu)

3) TRINITAS, canal de comunicare audio și online a dreptei credințe - Hrana poporului ieșit din robie, din Egipt către Țara Făgăduinței

4) Imediat (reg.) - Numele de familie al unui episcop-vicar din vestul țării (Emilian) - Intră Benedict!

5) Mitropolitul Laurențiu - Sfânta ocrotitoare a Catedralei Patriarhale istorice din București, împreună cu fiul ei, Sf. Împărat Constantin - Oraș din Israel unde se află o biserică înălțată pe mormântul Sf. Mare Mucenic Gheorghe

6) Specie de uliu - Măsurile lui Cuza Vodă - Proto­psalt vestit, conducătorul Grupului psaltic

TRONOS al Catedralei Patriarhale (Mihail)

7) Ferdinand, suveranul în timpul domniei căruia Biserica Ortodoxă Română a fost înălțată la rangul de Patriarhie - Literă chirilică - Soluție finală la șah

8) Munte și turn de televiziune la Belgrad - Cămăși cu altițe

9) Localitatea botoșăneană în care s-a născut Sf. Cuvios Cleopa de la Sihăstria, la 10 aprilie 1912 - Paza minții se îndreaptă asupra lui, după înțe­lepciunea filocalică

10) A noastră începe cu anul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos - Sfântul Cuvios Părinte de la Antim, isihast în inima Bucureștilor

11) Catedrala Mântuirii Neamului, astăzi (pl.) - Consiliul eparhial (abr.)

12) Primul președinte al României de după 1989, trecut la cele veșnice în Anul Centenar al Patriarhiei Române, 2025 - Numele de familie al Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici

VERTICAL:

1) Români vestiți pentru evlavia lor creștină și pentru păstrarea tradițiilor strămoșești

2) Sfânt basarabean, omagiat de TRINITAS TV prin filmul „Cu potirul printre obuze” - Lanț muntos între Europa și Asia

3) Unul dintre sfinții Brâncoveni - Aduși la aceeași înălțime

4) Condici din vechile cronici - Perioade din istoria omenirii, cu trăsături bine definite

5) Trei din pronaos! - În centru la Topoloveni! - Sfântul Munte, unde s-au nevoit sfinții cuvioși români Nifon și Petroniu de la Prodromu, Nectarie Protopsaltul și Dionisie Vatopedinul

6) Numele a doi celebri profesori de teologie de la București și Sibiu - Neofit Cretanul

7) Cea a Sfinților Români este prima după Rusalii - Sauca, fără comparație!

8) Asociația Crescătorilor de Albine (abr.) - Așa am ieșit din pântecele maicilor noastre și așa ne întoarcem în pământ (vezi Iov 1, 21)

9) Mama Sfântului Grigorie Teologul - Unul dintre cei trei fii ai lui Noe, strămoșul europenilor

10) Inimă de vicar! - Cotidianul Patriarhiei Române (pl.)

11) Eugen Neagoe - Numele de familie al Sf. Cuvios Arsenie Mărturisitorul de la Prislop - Strămoșii noștri, încreștinați de Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat

12) Ministrul cultelor și artelor din anul 1925, susținător entuziast al înființării Patriarhiei Române (Alexandru) - Bucuria de iarnă a copiilor

Așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin scrisori, la adresa redacției din București (Bd. Regina Maria nr. 1, sector 4) sau la adresa de e-mail: lumina@patriarhia.ro, până vineri, 10 ianuarie 2026.

Câştigătorii vor primi cărţi din colecţia „Media Christiana” şi abonamente la Ziarul Lumina şi la Lumina de Duminică.