Binecuvântare și ocrotire pentru familiile din cartierul sibian Turnișor

Comunitatea Bisericii „Sfântul Proroc Ilie” și „Sfântul Mare Mucenic Mina” din cartierul sibian Turnișor adună multe familii tinere dornice să participe activ la viața liturgică și duhovnicească începută cu ani în urmă în această parte a ora­șului. Lăcașul este loc de binecuvântare pentru familiile tinere, pentru vârstnici și pentru copii, deopotrivă.

Cartierul sibian Turnișor s-a născut prin încorporarea vechiului sat Neppendorf în municipiul Sibiu, lucru înfăptuit după cel de-Al Doilea Război Mondial. Regimul comunist a ridicat aici multe blocuri pe lângă casele vechii așezări și astfel s-a extins tot mai mult cartierul de-a lungul vremii. Credincioșii veniți să locuiască în acest cartier nu au avut lăcaș de închinare aproape de locuințele lor până după evenimentele din 1989. Vechea biserică ortodoxă din fostul sat Turnișor este departe de această parte nouă a cartierului și astfel, mai ales după anii ’70, când construcția de blocuri a luat amploare în cartier, s-a simțit o nevoie tot mai mare de a avea un lăcaș de închinare aici. Visul comunității s-a împlinit mult mai târziu prin ridicarea Bisericii „Sfântul Proroc Ilie” și „Sfântul Mare Mucenic Mina”, un lăcaș de cult care adună duminică de duminică sau la sărbători mulțimi de credincioși din două parohii: Sibiu-Turnișor 2 și Sibiu-Turnișor 3. Cele două parohii formează, însă, o singură comunitate spirituală.

O mare familie duhovnicească

Preotul Ioan Lupu de la Parohia Sibiu-Tur­nișor 3 păstorește aici din anul 2012 și, dincolo de lucrările gospodărești în care a fost implicat de la început pentru continuarea construcției lăcașului de cult, a dus mai departe misiunea de a închega comunitatea duhovnicească. „Într-o proporție de 90%, credincioșii din comunitatea preluată în acel moment erau tineri care au venit în cartier din alte localități, din alte parohii, și, pentru a-i face să simtă că aparțin comunității, am făcut tot posibilul să-i atragem spre biserică, să-i integrăm în familia noastră, deoarece parohia este o familie extinsă. În primul rând, oamenii trebuie conștientizați că ei sunt fii și fiice ai acestei familii și fiecare dintre ei este așteptat aici, în casa lor. Dacă au venit în parohie, s-au mutat aici în noile blocuri, este clar că și biserica este a lor. La început apelează la servicii religioase, iar primul dintre acestea este binecuvântarea caselor în care s-au mutat. Pentru mulți este primul contact cu preotul paroh și de aici încolo începe relația duhovnicească. Dacă nu te întâlnești cu credincioșii față către față, în intimitatea casei lor, nu poți crea o legătură strânsă cu ei. Și începem această legătură ușor, cu o sfeștanie, apoi intrăm în fiecare an în casele lor cu ocazia Bobotezei, un moment în care poți să intensifici relația cu ei, și în toți acești ani am ajuns să-i cunosc pe fiecare în parte. Mă duc în casele lor, cunosc povestea fiecărei familii și am încercat să mă apropii de ei, pentru ca să nu-l perceapă pe preot ca pe cineva care vine din Pateric. Este adevărat că există nevoie și de modele din Pateric, dar tinerii au nevoie să vadă că preotul îi înțelege. Am încercat să le fiu un prieten și, așa cum Mântuitorul S-a dus în casele oamenilor și a vorbit cu ei acolo, a stat la masă cu ei, tot așa am încercat și eu să fac. Poate că de multe ori gestul acesta pare a fi exagerat, dar nu este așa, pentru că am observat la tineri că așteaptă de la preot să-i înțeleagă. Chiar și atunci când întâlnești un tânăr care fumează, de exemplu, nu trebuie să-l critici, pentru că-l îndepărtezi, ci mai întâi trebuie să discuți cu el, să te apropii puțin, iar mai apoi poți să-l atragi spre calea cea bună”, ne-a spus preotul Ioan Lupu.

Binecuvântarea familiei

Legătura tinerelor familii din cartier cu preotul continuă mai apoi când vin să își boteze pruncii. Preotul Ioan Lupu ne-a explicat că, în aceste momente de bucurie, tinerii părinți sunt catehizați și îndrumați să urmeze întreaga rânduială a Bisericii, prin rugăciunea la opt zile de la nașterea copilului, când preotul pune numele pruncului, apoi la 40 de zile și, în cele din urmă, la Taina Botezului. Foarte mulți dintre tinerii părinți continuă apoi drumul duhovnicesc și își aduc micuții la împărtășit aproape duminică de duminică. „Dintre ei sunt mulți care au intrat într-o rânduială de spovedanie și împărtășire, pentru că nu este suficient să aduci copilul la împărtășit, ci părintele trebuie să fie un model pentru copilul său. Odată ce au venit la spovedit, legătura duhovnicească se întărește. Preotul poate lucra și mai mult în Taina Spovedaniei, familiile s-au apropiat și mai mult de Biserică și pot să spun că o există o legătură strânsă, de familie unită, în special cu oamenii care au o viață liturgică. Există și multe familii care au un duhovnic în altă parte și sigur că și cu ei avem o legătură duhovnicească strânsă, dar cu cei pe care îi spovedești poți să ai o relație duhovnicească mult mai apropiată”, ne-a mai spus pr. Ioan Lupu.

Modele de familie

Un aspect foarte important al pastorației în comunitatea din Turnișor este legat de încurajarea familiilor să aducă pe lume copii. Tinerelor familii li se aminteşte mereu de binecuvântarea pe care o aduc copiii în viețile părinților și în viața Bisericii. „Avem familii care au 3-4 copii și am încercat mereu să încurajez nașterea de copii, mai ales prin propriul exemplu, pentru că familia noastră are șapte copii și, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, îl așteptăm pe al optulea. Noi, la rândul nostru, am avut familiile noastre ca model. Eu provin dintr-o familie cu 10 copii, soția dintr-o familie de preot cu 11 copii, dintre care doi sunt preoți și patru sunt soții de preoți, iar eu am un frate călugăr. Am trăit în familii model, și modelul acesta l-am preluat și îl oferim credincioșilor, nu doar predicăm de la amvon. Oamenii trebuie să aibă un exemplu în familia preotului și nu vor doar teorie. Întreaga activitate pastorală se concentrează pe familiile din parohie și pe atragerea tinerilor la biserică, iar această activitate este continuă, pentru că Biserica este o mamă care îi așteaptă pe toți la ea”, continuă preotul Ioan Lupu.

Dorul unirii cu Hristos

Programul liturgic al bisericii noi din cartierul sibian Turnișor este unul intens. Pe lângă slujbele rânduite în duminici și sărbători, se liturghisește în fiecare joi și sâmbătă, iar în fiecare luni seara se săvârșește Paraclisul Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa”. În ajunul multor sărbători de sfinți se săvâr­șesc privegheri de noapte, cu Sfânta Liturghie și celelalte slujbe. De asemenea, în posturile mari se slujește zilnic. Foarte multe familii participă des la sfintele slujbe, mai ales la privegheri, iar multe familii primesc împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. „Prin Liturghie îi atragem și îi strângem în jurul Potirului, iar acesta este lucrul cel mai important. Am căutat să nu avem Sfântă Liturghie fără să se împărtășească cineva și vin tinerii cu dorul acesta să se unească cu Hristos, să vină în jurul Potirului și duminica, și în timpul săptămânii. I-am îndemnat să nu se rezume la a se împărtăși doar în posturi, cum este tendința multora, ci în fiecare duminică i-am chemat să-L primească pe Dumnezeu euharistic, pentru că numai așa putem să fim într-o familie și doar așa putem să mergem mai departe în viața duhovnicească”, ne-a mai spus preotul Ioan Lupu.

Proiectul așezământului socio-medical

În anul 2016 a fost inițiat un amplu proiect al comunității: ridicarea unui așezământ social și medical, un loc unde nevoiașii din cartier să primească hrană zilnic și asistență medicală gratuită. După cum ne-a spus preotul Ioan Lupu, așezămân­tul va fi și un loc de întâlnire pentru familiile din comunitate, un loc unde să discute după sfintele slujbe, un loc unde copiii să se întâlnească, să socializeze și să se joace. „În vechime, creștinii participau la acele agape de după Liturghie și creau legături între ei. Astăzi sunt mulți creștini care care ies din biserică și nu se cunosc unii cu ceilalți. Am ridicat acest așeză­mânt pentru a folosi spațiul duminica. După ce ne rugăm în biserică și suntem în relație cu Dumnezeu, nu vorbim între noi, intrăm apoi aici să socializăm, chiar și după privegherile de noapte. În fiecare an, în duminica dinaintea Nașterii Domnului, după Sfânta Liturghie, ne oprim cu toții în curtea bisericii, unde gustăm din bucatele pregătite de comunitate, și de aceea acest spațiu ne va ajuta foarte mult pe viitor. Suntem la etapa de amenajare a construcției, o clădire generoasă, cu trei etaje. Are hramul Sfântului Nectarie, pentru că nu ne rezumăm doar la cantina socială, ci dorim să avem și asistență medicală printr-un cabinet de medicină internă. Avem un medic în parohie care este dispus să facă voluntariat și apoi dorim să amenajăm și cabinete de medicină dentară. Sunt credincioși care au nevoie să facă un tratament injectabil și nu au unde sau trebuie să plătească, iar noi avem asistente în parohie dispuse să ne ajute voluntar atunci când vom deschide cabinetele medicale. Dorim să-i atragem și pe copilași în spații la diverse activități, să se cunoască, să-L cunoască pe Dumnezeu sub forma jocului, sau să vizionăm un film”, ne-a spus pr. Ioan Lupu.

Ateliere de pictat icoane pe sticlă

Cei mici sunt de ani buni prinși în activități la biserică. În fiecare an, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, copilașii se pregătesc pentru colind, iar în ziua praznicului primesc daruri. Și la sărbătoarea Învierii Domnului, cei mici primesc daruri din partea comunității. A­proa­pe de fiecare dată când se împărtășesc, micuții primesc ceva dulce, ne-a mai spus pr. Ioan Lupu.

O activitate cu cei mici din comunitate s-a desfășurat cu sprijinul Nicoletei Hazna, care a organizat ateliere de pictat icoane pe sticlă. Munca lor a fost apreciată în cadrul expoziției organizate la finalul proiectului, iar micii pictori care au dorit să își valorifice icoana pictată au avut posibilitatea să o facă și să aducă bucurie credincioșilor care au plecat la casele lor cu noi icoane.

„Oamenii sunt ascultători”

Părintele Gheorghe Negrea păs­torește Parohia Sibiu-Turnișor 2 din anul 2016. Familiile din parohie găsesc un model în familia preotului, cu patru copii și cu o activitate bogată în slujba Bisericii. Preotul Negrea a păstorit comuni­tățile parohiale din satele Vale și Fofeldea, județul Sibiu, mai bine de 17 ani. După acești ani de misiune în mediul rural, își continuă misiunea într-o comunitate urbană mult mai extinsă, cu alte provocări pastorale. „Eu mă întâlnesc duminică de duminică la Sfânta Liturghie cu eno­riașii care sunt dornici să facă parte din viața Bisericii. Personal, mă întâlnesc cu ei la Taina Spovedaniei. Sunt familii în care toți membrii vin la spovedit, așteaptă unul după altul și este o singură orientare duhovnicească în familie, ca să nu fie împărțiți la mai mulți duhovnici. Merg adesea și la bătrâni acasă, ca să-i cercetez, și mă întâlnesc atunci și cu fiul sau fiica acestora, care mă cheamă la părinţi. Astfel îi văd și pe cei care mă cheamă în casa lor, în locul unde își desfășoară viața de zi cu zi. Se creează legături personale, sufletești și ne cunoaștem mai bine, săvârșim sfintele slujbe rânduite și, atunci când doresc, purtăm și o discuție duhovnicească. De obicei sunt oamenii care caută mai mult, cei care sunt implicați și care vor mai mult decât ceva formal, doresc ceva pe termen lung, ceva viu care nu se găsește în cărți, ci de la persoană la persoană, oferit cu căldură, cu dragoste. Împăr­tășim copiii la Sfânta Liturghie și este bine să pornească de mici și să trăiască credința. Aceasta este comunitatea în jurul Potirului. Comunitatea este tânără, o parohie mare, cu perspectivă, iar oamenii sunt ascultători, căutători de cele duhovnicești și aceste lucruri ne bucură”, ne-a spus preotul Gheorghe Negrea.

Prima capelă, în casa familiei Lupu

Parohia Sibiu-Turnișor 2 s-a înființat în anul 1991, iar o perioadă sfintele slujbe erau săvârșite în biserica veche a cartierului, lăcașul de cult al fostului sat Turnișor. Multă vreme, preotul paroh Nicolae Dumitru Comănici a căutat un loc pentru ridicarea unui lăcaș de cult între blocurile cartierului. Nici măcar un spațiu la blocuri pentru amenajarea unui paraclis până la ridicarea bisericii nu s-a găsit, încât familia Dorina și Nicolae Lupu, părinții preotului Ioan Lupu și ai altor nouă copii, a oferit una dintre cele patru camere ale casei lor pentru a se amenaja o capelă. Până în anul 1994 s-a slujit în casa familiei Lupu, iar în același an se ridica o bisericuță de lemn pe locul găsit pentru zidirea bisericii. În noaptea de Paști a anului 2012 se liturghisea prima dată în Biserica „Sfântul Proroc Ilie” și „Sfântul Mucenic Mina”, iar în anul 2024 avea să fie finalizată și pictura interioară. În anul 2014 se înființa și Parohia Sibiu-Turnișor 3, iar după pensionarea preotului Nicolae Dumitru Comănici a început misiunea pastorală preotul Gheorghe Negrea.