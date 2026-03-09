Care sunt provocările recente la adresa familiei creștine în societatea contemporană și care sunt soluţiile pastorale necesare?

Într-o epocă în care instituția familiei este pusă sub o presiune fără precedent, teologia ortodoxă ne reamintește un adevăr fundamental: familia nu este doar o convenție socială, ci o icoană vie a iubirii Sfintei Treimi, iar criza pe care o traversează nu poate fi vindecată decât prin întoarcerea la Dumnezeu.

Familia - oglinda iubirii treimice

Când vorbim despre familie din perspectivă creștină, nu vorbim despre un simplu aranjament domestic. Vorbim despre o taină. Omul a fost zidit „după chipul și asemănarea” lui Dumnezeu (Fc. 1, 26), iar comuniunea dintre Persoanele Sfintei Treimi - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - constituie modelul originar al oricărei relații autentice de iubire. Astfel, în familia creștină tatăl afirmă autoritatea mamei, mama arată copiilor grija tatălui, iar copiii descoperă în unitatea părinților un reflex al iubirii dumnezeiești. Este ceea ce Tradiția numește „biserica cea mică” - un spațiu în care fiecare persoană este chemată să crească spre desăvârșire.

Nu este întâmplător că prima minune a Mân­tuitorului s-a săvârșit la nunta din Cana Galileei (In. 2, 1-11). Acest eveniment poartă un mesaj teologic profund: restaurarea omului căzut începe cu restaurarea unității dintre bărbat și femeie. Taina Cununiei nu „adaugă” ceva religios unei realități profane, ci transfigurează exis­tența, eliberând-o de egoismul care o mărginește. Soții devin una în Hristos și sunt chemați să-și pregătească, împreună, mântuirea.

Copiii - comoara neprețuită a familiei

Sfântul Ioan Gură de Aur considera copiii „cea mai mare mângâiere dată omului de Dumnezeu după pierderea nemuririi”. Prin nașterea de prunci, părinții devin „împreună-lucrători cu Dumnezeu” - o afirmație de o gravitate cutremu­rătoare, care ridică actul zămislirii și al creșterii copiilor deasupra oricărei realizări profesionale sau sociale. Sfântul Sofronie Saharov de la Essex mergea și mai departe: „Țelul căsătoriei este împreună-lucrarea soților cu Dumnezeu pentru a naște fii și fiice lui Dumnezeu”. Din această perspectivă, educația copiilor devine, în cuvintele aceluiași Părinte, „cea mai mare artă” - arta de a da copilului „forma lui Hristos”, de a-l crește ca persoană aflată în comuniune cu semenii și cu Creatorul, nu ca individ egocentric, aflat într-o competiție permanentă cu lumea din jur. Iar mama care se roagă pentru pruncul ei încă din momentul zămislirii „îi dăruiește copilului o naștere duhovnicească”, spunea tot Sfântul Sofronie. Educația creștină începe, așadar, cu mult înainte de primul cuvânt rostit - ea începe în rugăciune.

Și totuși, familia creștină trăiește astăzi într-un mediu din ce în ce mai ostil. De unde vine această ostilitate? Care sunt provocările concrete?

Secularizarea - ruptura de Dumnezeu

Cultura secularizată, moștenită din „Secolul luminilor”, a operat o ruptură radicală între lumea naturală și cea supranaturală. Omul modern este invitat să se definească fără referință la Dumnezeu, iar această pierdere a verticalității se răsfrânge inevitabil asupra familiei. Christos Yannaras descrie civilizația contemporană ca una de „auto-erotism”, în care erosul este subordo­nat plăcerii individuale, relația devine formă de do­minare, iar refuzul fidelității conjugale este pre­zentat drept „necesitate naturală de libertate”.

Sfântul Paisie Aghioritul observa cu durere: „Cele mai multe case sunt pline de supărări, de neliniște, de stres. Numai în casele care trăiesc după Dumnezeu oamenii sunt bine”. Diagnosticul Sfântului este cât se poate de limpede: depărtarea de Dumnezeu și iubirea de sine sunt cauza profundă a nefericirii familiale.

Individualismul - adversarul comuniunii

Individualismul contemporan a devenit, paradoxal, o formă de religie. Copilul de astăzi este învățat de mic să câștige competiții, să-și afirme superioritatea, să fie „lider în orice situație”. Această presiune creează fie complexe de superioritate, fie complexe de inferioritate, dar rareori formează persoane capabile de comuniune autentică. Carierismul conduce la indiferență față de viața familiei, iar funcțiile tradiționale - creșterea copiilor, îngrijirea bătrânilor - sunt delegate instituțiilor de stat. Concubinajul tinde să înlocuiască familia creștină, reducând-o la un aranjament de interese private.

Sfântul Dumitru Stăniloae Teologul formulează un diagnostic tăios: „Păcatul propriu al familiei de astăzi nu este divorțul, lipsa de acomodare sau sălbăticia spirituală, ci auto-adorarea familiei, refuzul de a o vedea orientată spre Împărăția lui Dumnezeu”. Cu alte cuvinte, chiar și familia care „funcționează” din punct de vedere social poate fi, în realitate, închisă în ea însăși, fără deschidere spre veșnicie.

Ideologizarea și teoria genului

Una dintre cele mai insidioase provocări este ideologizarea familiei prin ONG-uri, fundații, Curriculă didactică și agende politice care creează un cadru conceptual alternativ, prezentat ca unica viziune „progresistă” și „științifică”. Teoria genului construct, care relativizează diferența naturală dintre bărbat și femeie, lovește în temelia creației. Sfânta Scriptură afirmă clar: „A făcut bărbat și femeie” (Fc. 1, 27), iar Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că Dumnezeu S-a revelat „dintru început drept Ziditorul însoțirii bărbatului cu femeia”. Complementaritatea sexelor nu este o convenție culturală, ci o realitate ontologică, înscrisă în chipul lui Dumnezeu din ființa umană.

De asemenea, educația sexuală obligatorie în școli și paradigma „gender neutral parenting” ridică semne serioase de întrebare cu privire la respectarea drepturilor părinților de a-și educa copiii conform propriei credințe.

Globalizarea și destrămarea legăturilor

Globalizarea aduce cu sine migrația forțată, pauperitatea și, inevitabil, destrămarea familiilor. Părinții care pleacă la muncă în alte țări lasă în urmă copii lipsiți de afecțiune și bătrâni fără sprijin - o dramă socială care, în cazuri extreme, conduce la abandonul școlar sau chiar la suicid. La această realitate se adaugă pătrunderea curentelor ideologice neomarxiste, care propun modele alternative de organizare a vieții private.

Drumul vindecării

Tabloul este sumbru, dar nu lipsit de speranță. Dimpotrivă! Dacă sursa crizei este duhovnicească, atunci și soluția este duhovnicească. Pornind pe drumul impasurilor societății contemporane, aș propune câteva direcții care să vină în ajutorul familiei creștine.

În cele dintâi, consider că întoarcerea la Dumnezeu este soluția fundamentală, întrucât criza familiei de astăzi nu poate fi totuși mai puternică decât binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o bărbatului și femeii (Fc. 1, 28).

În al doilea rând, rugăciunea și viața sacramentală reprezintă stâlpii vieții familiale. Prin practica rugăciunii realizăm țelul cel mai înalt, acela de a fi în comuniune cu Dumnezeu, iar participarea la viața liturgică este o formă concretă de hrănire duhovnicească a familiei.

În al treilea rând, educația creștină, formarea copiilor ca persoane după chipul lui Hristos, cu discernământ, poate ajuta la echilibrarea libertății cu disciplina, a severității cu iubirea.

În ultimul rând, complementaritatea familie - Biserică poate fi de un real folos: „biserica cea mică” și „familia cea mare” a parohiei se întregesc reciproc, iar copilul crește într-o comunitate mai largă, aceea a Trupului lui Hristos.

Familia creștină are, în ultimă instanță, o menire eshatologică. Ea nu se întemeiază doar pentru o viață terestră, ci deschide calea spre Împărăția lui Dumnezeu. Într-o lume care contestă tot mai agresiv această realitate, singura cale de vindecare rămâne întoarcerea la Hristos - Capul nevăzut al familiei - și la comuniunea de iubire jertfelnică după modelul Sfintei Treimi.

Dorința tinerilor de a fi acceptați și integrați într-o societate din ce în ce mai secularizată își poate găsi răspunsul nu în conformismul cu spiritul veacului, ci în pacea binecuvântată a familiei aflate în comuniune cu Biserica.

Rubrică realizată de pr. Ciprian Bâra