Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia

Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia erau soldaţi creştini în armata romană. Făceau parte dintr-o legiune cantonată în partea de est a imperiului, în Armenia. Guvernatorul acestei provincii, Agricola, aflând că sunt creştini, le-a ordonat să apostazieze şi să se închine idolilor păgâni. Cei 40 de ostaşi romani au refuzat să facă acest lucru, au fost arestaţi şi supuşi torturii. În Sevastia a venit un mare conducător militar, Lisie, care le-a ordonat să jertfească idolilor. Văzând că nu împlinesc această poruncă şi mai ales că nu sunt dispuși să renunțe la creștinism, conducătorii decid să îi condamne la moarte prin înghețare, în lacul Sevastiei. Dintre cei 40, unul a decis să renunțe la creștinism, însă, în momentul în care a ieșit din lac, a murit pe loc. Totuși, locul acestuia a fost luat de către un soldat martor la eveniment, Aglaie, care a mărturisit că şi el este creştin. Deși guvernatorul Agricola spera că aceștia vor renunța la crești­nism, în decursul nopții în care Mucenicii se aflau în lac, s-au petrecut minuni remarcabile. La început, apa lacului s-a încălzit, topindu-se gheața, iar apoi 40 de cununi strălucitoare s-au pogorât din cer deasupra Mucenicilor. Guvernatorul decide să îi scoată din lac și să le fie zdrobite gleznele, apoi au fost arşi de vii şi aşa au primit cununa muceniciei. Martiriul lor a avut loc în anul 320. Numele celor 40 de Mucenici sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Iraclie, Smaragd, Evnoic, Valent, Vivian, Claudiu, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flaviu, Acachie, Ecdichie, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Caius, Leontie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton şi Aglaie.