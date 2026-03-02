Sf. Sfinţit Mc. Teodot, Episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie

Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot (†315) s-a născut în Galatia din Asia Mică, din părinţi creştini. El a fost contemporan cu împăratul Liciniu (307-324). Din tinereţe s-a deprins cu înţelepciunea şi faptele bune. Sfântul Teodot propovăduia cu multă râvnă cuvântul lui Dumnezeu, aducând pe mulţi la credinţa creştină. El a mers în insula Cipru, unde a propovăduit credinţa creştină, fiind ales episcop în cetatea Chirinia. În acea vreme au revenit persecuţiile împotriva creştinilor, inclusiv a celor din Cipru. Dregătorul Savin l-a arestat pe Episcopul Chiriniei şi i-a cerut să părăsească credinţa creştină. La refuzul acestuia, l-a supus la grele chinuri. „A fost bătut şi, întins pe lemn, i s-a strujit trupul gol cu gheare de fier, încât curgea sângele şiroaie din el. Iar la îndemnul dregătorului de a jertfi idolilor, răspundea: «De-ar fi să-mi zdrobeşti toate oasele, nu voi înceta să mărturisesc că numai credinţa în Hristos îi duce pe oameni la mântuire». Deci, a fost întins pe un pat de fier înroşit în foc, apoi, bătându-i cuie în tălpi, l-au silit să alerge” (Proloagele). El a rămas neclintit în credinţa sa. A fost ţinut în temniţă până când, la conducerea imperiului, la Roma, a venit Sfântul Împărat Constantin cel Mare, care a ordonat să înceteze prigoana împotriva creştinilor, în anul 313. După ce a fost eliberat, Sfântul Teodot s-a întors la conducerea Episcopiei Chiriniei, păstorind încă doi ani, mutându-se la Domnul la 2 martie 315.