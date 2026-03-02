Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Sf. Sfinţit Mc. Teodot, Episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie

Sf. Sfinţit Mc. Teodot, Episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Sinaxar
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 02 Martie 2026

Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot (†315) s-a născut în Galatia din Asia Mică, din părinţi creştini. El a fost contemporan cu împăratul Liciniu (307-324). Din tinereţe s-a deprins cu înţelepciunea şi faptele bune. Sfântul Teodot propovăduia cu multă râvnă cuvântul lui Dumnezeu, aducând pe mulţi la credinţa creştină. El a mers în insula Cipru, unde a propovăduit credinţa creştină, fiind ales episcop în cetatea Chirinia. În acea vreme au revenit persecuţiile împotriva creştinilor, inclusiv a celor din Cipru. Dregătorul Savin l-a arestat pe Episcopul Chiriniei şi i-a cerut să părăsească credinţa creştină. La refuzul acestuia, l-a supus la grele chinuri. „A fost bătut şi, întins pe lemn, i s-a strujit trupul gol cu gheare de fier, încât curgea sângele şiroaie din el. Iar la îndemnul dregătorului de a jertfi idolilor, răspundea: «De-ar fi să-mi zdrobeşti toate oasele, nu voi înceta să mărturisesc că numai credinţa în Hristos îi duce pe oameni la mântuire». Deci, a fost întins pe un pat de fier înroşit în foc, apoi, bătându-i cuie în tălpi, l-au silit să alerge” (Proloagele). El a rămas neclintit în credinţa sa. A fost ţinut în temniţă până când, la conducerea imperiului, la Roma, a venit Sfântul Împărat Constantin cel Mare, care a ordonat să înceteze prigoana împotriva creştinilor, în anul 313. După ce a fost eliberat, Sfântul Teodot s-a întors la conducerea Episcopiei Chiriniei, păstorind încă doi ani, mutându-se la Domnul la 2 martie 315. 

vezi toate ›Alte articole din Sinaxar
TOP 6 Sinaxar